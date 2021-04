Fortes multes per apujar els preus dels lloguers per sobre del que està fixat per l'Índex de Referència

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya preveu sancionar amb fortes multes la no aplicació de l’Índex de Referència de preus del lloguer. L’inici del procediment, anunciat aquest dilluns, ha causat sorpresa (i rebuig) en el sector.

La Generalitat enllesteix la primera fase de detecció de contractes de lloguer no ajustats a la Llei 11/2020, de contenció de rendes, per a sancionar els propietaris que facin contractes d’arrendament amb preus per sobre dels fixats.

Fins ara, l’Agència ha detectat una trentena de contractes amb irregularitats. Una infracció greu -fixar una renda superior en un 20% a la marcada- comporta una multa d’entre 3.000 i 90.000 euros.

El control de l’incompliment de la norma és municipal, però l’Agència pot fer-se càrrec de manera subsidiària.

INCONSTITUCIONAL?

El procediment ha estat valorat, en general, com a negatiu. Segons Jaume Torras, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana, “ha estat una sorpresa, perquè tots sabem que aquesta llei té moltes paperetes per ser declarada inconstitucional”.

“És cert que la Generalitat té tot el dret a aplicar una llei aprovada al Parlament, però, en aquest cas, respon a un model intervencionista en un sector d’oferta i demanda. El control de preus no és la solució. En lloc de lloguers tindràs vendes, i els propietaris no voldran invertir en millores”.

Pere Puig, president de la Comissió d’Urbanisme de la Cambra de Comerç, creu que “aquesta llei no solucionarà els problemes de l’habitatge. No és el camí. Més bé, pot propiciar que els petits propietaris optin per vendre abans que llogar o per no fer millores als seus habitatges”.

“Si ha de ser-hi, la llei, caldria que Govern central i Generalitat pactessin una modificació d’aquells punts conflictius per evitar la seva inconstitucionalitat. Calen unes polítiques amb més calat i menys intervencionisme”.

Gabriel Torras, secretari general del Consell Intersectorial d’Empresaris, recorda que “la llei ja es va aprovar en contra del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, presumptament vulnerant drets com el de la propietat privada, la llibertat econòmica i el dret a decidir un preu lliure de mercat”.

“Davant una llei que sembla que tindrà poc recorregut per inconstitucional, sorprenen les presses de la Generalitat per aplicar ara el règim sancionador. Les administracions no han fet els seus deures en habitatge social i pretenen corregir-ho restringint i intervenint el mercat”.

