Els ingressats al Taulí cauen un 25% en dues setmanes

El Taulí ha registrat un descens del 25% dels pacients ingressats per coronavirus en les últimes dues setmanes. Aleshores, el 12 d’abril, a l’hospital hi havia 148 persones ingressades, mentre que ahir dilluns en total n’hi havia 110 (-25,68%). D’aquestes, 80 estan a planta i 30 a l’UCI, xifres comparables a fa un mes, quan el 29 de març hi havia 108 pacients, dels quals 84 a planta i 24 a les unitats de cures intensives.

El cap de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, destaca que l’estabilitat del nombre de pacients a l’UCI es dona perquè hi ha la possibilitat d’atendre tots els que requereixen ingressar en aquesta unitat gràcies al fet que l’entrada dels que ingressen és molt més esglaonada que el març del 2020. Tot just ara fa un any, a les UCI del Taulí hi havia 55 pacients ingressats, gairebé el doble que ara, i els professionals s’enfrontaven a un virus desconegut que ara ja coneixen, aleshores sense un tractament eficaç i amb evidents manques de material.

Ara també ha canviat el perfil dels pacients que accedeixen a les cures intensives. Si a la primera onada eren persones grans, al voltant dels 80 anys, ara en tenen uns 60. I, a diferència d’aleshores, el nombre dels que s’han d’intubar és molt menor en comparació amb el 60% o 70% del total que havien de passar aquest tractament abans. De les 30 persones que estan actualment a l’UCI, només n’hi ha tres d’intubades, en part perquè segons el cap d’Infeccioses tenen més forces i un millor estat de salut, ja que tenen menys patologies prèvies.

També és un factor destacable l’efecte de la campanya de vacunació, que ha permès invertir la tendència de les dues primeres onades, en què els majors de 80 anys eren el col·lectiu més perjudicat per la Covid-19.

A Sabadell, el 91,6% de majors de 80 anys han rebut la primera dosi d’alguna de les vacunes disponibles.

Els contagis cauen un 14%

Paral·lelament, els contagis de coronavirus a Sabadell s’han reduït un 14,75% entre el 12 i el 22 d’abril, segons les últimes dades publicades pel Departament de Salut. Això es tradueix que s’ha passat d’una taxa de 159,03 a 135,58 casos per cada 100.000 habitants. O el que és el mateix, passa de 12.288 a 10.476 casos en una setmana en termes absoluts.

