El projecte Som Torre-Romeu pretén millorar la qualitat de vida dels veïns

El barri de Torre-romeu vol créixer, brillar i esprémer tot seu potencial en el seu ampli ventall social. Aquest dijous al matí, s'ha presentat el projecte comunitari "Som Torre-romeu”, el qui té com a principal objectiu enfortir els vincles socials i generar xarxes de col·laboració entre tots els agents del barri. El programa s'impulsa l'any 2017 com un projecte de convivència, però ha evolucionat cap a un projecte comunitari per millorar la qualitat i les condicions de vida de les persones que hi viuen.

El projecte ha estat constituït pels veïns i entitats del barri conjuntament amb l'equip d'intervenció comunitària i de la mà de l'Ajuntament. Durant aquests anys, hi han participat de manera directa 165 persones, hi ha 26 serveis implicats, 7 entitats del barri i una seixantena de veïns i veïnes que hi ha col·laborat a títol individual.

La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, defineix el projecte com "un pas de valentia innovador", ja que la societat s'endinsa cap a tercera transformació urbana. L'evolució social obliga a enfortir els vincles veïnals per potenciar les activitats del barri. En aquesta línia afegeix que "existeix un compromís clar de l'Ajuntament de cara els projectes comunitaris. Per això posarem en marxa el Pla d'acció comunitària, una eina que ens permetrà detectar problemàtiques i assignar els recursos necessaris per donar resposta als veïns i veïnes".

Aquesta ocasió el focus està a Torre-romeu, ja que és segons Morell és un espai emblemàtic amb una identitat de barri molt important on hi ha molta diversitat cultural i religiosa. Així mateix, el projecte Som Torre-romeu pretén brindar perquè la convivència i la cohesió social siguin una realitat, "respectant totes les diferències socials dins del barri". En aquest sentit, la tècnica d’intervenció comunitària, Elena Torremocha, assenyala que el projecte vol donar resposta a les necessitats del barri: "Volem fomentar una imatge positiva del barri basada en el seu potencial, en la diversitat i en aquest treball conjunts".

Així mateix, l'Ajuntament té l'objectiu d'acostar a tots els barris projectes com "Som Torre-romeu", ja que en l'actual escenari pandèmic on es dificulta el procés de sociabilització "són més necessaris que mai aquests tipus de projectes", assegura Morell. Conclou la presentació emfatitzant el compromís del consistori de treballar de la mà amb les entitats de barri per potenciar una millor qualitat de vida.

Com s'estructura el projecte?

El projecte s'organitza en comissions i grups de treball, des d'on s'impulsen activitats que, tot i que durant l'any 2020 a causa de la pandèmia moltes han quedat aturades, altres s'han pogut adaptar a les mesures sanitàries i de protecció corresponents. El projecte compta també amb un espai comunitari, la Plenària, com a espai d'informació i presa de decisions amb relació al projecte. La Plenària es troba obert a totes les persones vinculades al barri que vulguin participar i aglutina tots els agents que participen del projecte.

De cara al futur, el consistori està treballant per elaborar un pla d'acció comunitari que serveixi per abordar les principals problemàtiques que afecten el barri i reforçar-ne els aspectes positius.

