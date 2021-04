Sabadell, aviat sense mascaretes?

El president dels Estats Units, Joe Biden, somreia ahir dimecres mentre feia un discurs a l’exterior sense mascareta, perquè els americans que estiguin immunitzats ja no cal que la portin si no hi ha aglomeracions. Però no cal creuar l’Atlàntic per trobar situacions com aquesta que ens permeten imaginar com serà el retorn a la desitjada normalitat.

Al Regne Unit, la mascareta no ha estat mai obligatòria en els espais exteriors, sempre que es pogués respectar la distància de seguretat, i a Israel ja fa dies que els veïns passegen pel carrer sense aquesta mesura de protecció. En els dos països, més del 50% de la població està vacunada almenys amb la primera dosi. A Catalunya, tot i tenir la meitat de la població més vulnerable –de 60 anys en amunt– vacunada amb la primera dosi, encara és obligatori portar la mascareta posada, en general, a tot arreu sigui exterior o interior, però és una de les primeres mesures que es podrien revocar si continua el descens de la pandèmia.

El cap de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, subratlla que “el virus no està a l’aire del carrer, necessites tenir algú a prop durant almenys un minut per contagiar-te”. Per això remarca que “a l’aire lliure no caldria portar-la però s’hauria de tenir a prop perquè pot passar que trobis cues entrant a un lloc i llavors la necessitis”. Hi coincideix el científic investigador de la universitat de Leicester (Regne Unit) Salvador Macip, que remarca que “els contagis a l’exterior són mínims” i per tant l’ús de la mascareta podria deixar de ser obligatori i fer-la servir només quan hi ha aglomeracions.

El relaxament en l’ús de la mascareta podria anar acompanyat d’altres mesures que permetessin recuperar l’activitat. Com una presencialitat més alta a les escoles, la reobertura de les terrasses de bars i restaurants a la nit, l’endarreriment del toc de queda o la celebració d’alguns grans esdeveniments, des del retorn d’un 25% d’aforament dels aficionats a la Nova Creu Alta a alguns concerts.

Fins quan durarà la pandèmia?

“Si aconseguim aturar aquests 10.000 casos setmanals, i a l’Índia en tenen 300.000 diaris, el virus tornarà a venir”, insisteix Manel Cervantes, de manera que veu molt difícil assegurar una data per dir que s’haurà acabat la pandèmia. També segueix obert el debat sobre si esponjar més o menys el termini d’administració de la segona dosi de la vacuna perquè es pugui incrementar el percentatge de vacunació de la primera dosi, que actualment és del 26,8% de la població de Sabadell, del 25,6% al Vallès Occidental i del 26,2% a Catalunya.

Quedarà encara per resoldre quant temps durarà la immunitat generada per les vacunes o per haver passat la mateixa malaltia. El doctor alemany Ugur Sahin, cofundador de BioNTech que conjuntament amb Pfizer elabora la vacuna que es posa a majors de 80 anys, assegura que caldrà una tercera dosi per completar la immunització nou mesos després de la segona i, una altra, cada any o divuit mesos després d’haver completat el procés. “És una incògnita important”, manté, escèptic de les intencions de la farmacèutica, Manel Cervantes.

Analitzant les dades catalanes, Macip creu que “estem millor però no crec que sigui moment d’optimisme”, amb més de 10.000 contagis setmanals a Catalunya a tall d’exemple. Al parer d’aquest científic, el perill que hi ha és que “quan el calendari marca les decisions, és perillós perquè a vegades correm més del que hauríem de córrer”. L’estiu pica a la porta i Salvador Macip veu amb preocupació que la pressió socioeconòmica acabi determinant quines restriccions hi haurà, quan creu que “ara mateix amb la quantitat de casos que tenim la situació no és per estar tranquils ni obrir portes perquè circuli el virus”.

Preocupa també el que pugui passar amb les variants, com l’Índia. Macip alerta que mentre no hi hagi un percentatge elevat de persones vacunades a tot el món, viurem una “falsa normalitat, molt fràgil”, perquè el virus continuarà circulant i les variants es podrien estendre de nou per tot el món provocant que tornem al punt inicial del març del 2020 amb una nova pandèmia mundial.

