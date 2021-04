Sabadell limitarà la velocitat màxima a 30 km/h a partir de l’11 de maig

Gran part de les vies públiques de Sabadell passaran a tenir restringida la velocitat amb vehicle a 30 quilòmetres per hora a partir del proper 11 de maig. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha començat a adaptar la senyalització del trànsit de limitació de velocitat en alguns carrers.

El pas de 50 km/h a 30 km/h parteix d’un reial decret que modifica el Reglament General de Circulació i Modificació del Reglament General de Vehicles, que introdueix un paquet de reformes legals les quals modifiquen de manera substancial la legislació espanyola en matèria de trànsit i circulació.

Tres velocitats a la ciutat

Segons la nova normativa, es permeten tres velocitats a les vies urbanes dins les poblacions. Són les següents:

a) 20 km/h a les vies en què calçada i vorera siguin al mateix nivell, el que es coneix com a carrers amb plataforma única.

b) 30 km/h a les vies d'un únic carril per sentit de circulació. Tanmateix, la llei permet que l'autoritat municipal pugui augmentar la velocitat en vies d'un únic carril per sentit fins a la velocitat màxima de 50 km/h on consideri convenient, senyalitzant-ho específicament.

c) 50 km/h a les vies de dos o més carrils per sentit de circulació. Però els vehicles que transporten mercaderies perilloses hi han de circular, com a molt, a 40 km/h.

Tal com explica el regidor de Mobilitat, Trànsit i Transport, Jesús Rodríguez, “ens vam avançar a aquesta mesura amb l'adaptació de molts carrers, per reduir la velocitat i evitar riscos i millorar la qualitat de l’aire. Un clar exemple d’això és l'Eix Central i els carrers adjacents, per la qual cosa és una bona notícia que normativament s’avanci per fer una ciutat 30, que fomenti el transport sostenible, com ara els VMP sostenibles.

En una primera actuació, són 34 els carrers en què s’adequa la senyalització a la normativa. Es col·locaran 50 senyals verticals i 33 horitzontals. Posteriorment es reforçarà la senyalització a 30 vies com a recordatori de la nova limitació de velocitat.

L’objectiu d’aquesta reducció de velocitat urbana és pacificar el trànsit, reduir l’accidentalitat, disminuir la contaminació acústica, reduir les emissions urbanes i promoure els desplaçaments amb bicicleta i amb vehicles de mobilitat personal, gràcies a una millor integració en el trànsit.

