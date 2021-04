Veïns del Centre denuncien que hi ha inquilins vivint a trasters

Fa mesos que el terrat comunitari d'un bloc del Centre s'ha convertit en un balcó particular: taules, cadires, efectes personals, una barbacoa... Propietaris d'una escala del carrer de Montserrat fa mesos que estan llogant trasters de quatre metres quadrats. Uns espais que no disposen de la cèdula d'habitabilitat. Així ho ha denunciat el president de la comunitat, Josep Asensi que, juntament amb altres veïns, han decidit interposar una instància a l'Ajuntament de Sabadell.

Els trasters estan ubicats a l'última planta de l'edifici i són espais sense aigua corrent. "Fan les seves necessitats fora i han arribat a llençar els excrements al carrer", denuncia una altra veïna de la comunitat. Tampoc no disposen d'un espai per cuinar, ho fan als espais comuns. No és l'única problemàtica. El veïnat denuncia que ha patit talls de llum per sobrecàrrega i problemes de convivència amb els inquilins: festes i sorolls fins altes hores de la nit, baralles, manca de salubritat i un ús indegut de les zones comunitàries.

Els afectats han trucat en diverses ocasions a Mossos d'Esquadra i Policia Municipal. Però "no poden fer res", assegura Asensi. La preocupació es troba ara que no es produeixi cap incident: "Temem que s'incendiïn els nostres habitatges", exposa una altra veïna.

De moment, però, descarten recórrer als tribunals. Una maniobra que tindria un cost d'entre 3.000 i 4.000 euros, afirma Miquel Àngel Esteve, administrador de finques. "Tampoc no garanteix que solucioni el conflicte", sosté. A banda, la comunitat s'enfronta a "una morositat molt elevada" i suposaria una aportació extraordinària "massa alta" pels propietaris, subratlla Asensi.

El regidor d'Habitatge i Acció Social, Eloi Cortés, ha assegurat que l'Ajuntament de Sabadell estudiarà si hi ha persones vivint en situació d'infrahabitatge. No descarten tampoc "emprendre mesures legals contra el propietari", que estaria fent "un mal ús de l'espai comunitari". Tot i això, recorda que es tracta d'un conflicte entre propietaris i "la judicial és principal via de resolució d'aquest cas".

