Ca l’Estruch mostra una exposició sonora creada amb alumnes de l’escola Samuntada

La fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell, Ca l’Estruch, organitza, el 30 d’abril, un Superdivendres. És a dir, una tarda de presentacions i mostres de residències produïdes en aquest equipament municipal. Inclourà tres propostes dels àmbits de les arts visuals i digitals.

La tarda començarà a les 17 h, amb el cicle Una conferència performativa, com totes, a càrrec de Núria Gómez Gabriel, doctora en l’àmbit de la filosofia política de la comunicació i de les cultures visuals contemporànies.

Tot seguit, a partir de les 18h, els artistes residents de MediaEstruch presentaran els seus projectes. En primer lloc, Irma Marco convidarà el públic a sumar-se a l’acció performativa Just Think It. Es tracta d’una proposta vinculada a la recerca doctoral desenvolupada a la Universitat de Barcelona, que gira al voltant de les tecnologies mòbils en la societat hiperconnectada. L’obra es desplega en múltiples formats: visual site-specific, sessions de debat i tallers oberts. Marco emfatitza el moment històric de canvi de paradigma, caracteritzat per un ús generalitzat de la comunicació a través d'internet, majoritàriament gràcies a dispositius mòbils, els quals permeten una connexió constant.

Alumnes de 8 i 10 anys col·laboren amb dos artistes italians

En segon lloc, es podrà veure Babel, un diàleg obert, un projecte en col·laboració amb l’escola Samuntada creat per l’artista i comissari Marco Tondello (Pàdua, 1989) i per l’artista sonor Dario Lazzaretto (Pàdua, 1975).

Durant la seva residència artística a MediaEstruch (març i abril 2021), aquests artistes han involucrat nenes i nens d’entre 8 i 10 anys del Samuntada a reflexionar sobre la comunicació. La referència “diàleg obert” és un homenatge al concepte de l’obra oberta del filòsof Umberto Eco, segons el qual el públic juga un paper essencial en el procés d'interpretació de l’art.

Com a l’antiga Babel, l’art i el públic sovint semblen comunicar-se en idiomes diferents. Babel, un diálogo abierto vol reflexionar sobre aquesta dificultat, per mitjà del llenguatge, la imaginació, el dibuix i el so. Totes les obres han estat cocreades amb l’alumnat a partir de tallers ideats per posar en relleu el caràcter plurilingüístic i la varietat sonora de l’exposició.

