"La dansa és viva, és cultura i és potència per a la ciutat"

“La dansa és vida, és cultura i és potència per a la ciutat”. Així concep la disciplina artística Tomàs Manyosa, veterà membre de l’Esbart Sabadell Dansaire. Tot i els entrebancs causats per les restriccions de la pandèmia, la dansa continua brillant a Sabadell, ja que són moltes les escoles que ofereixen aquest art i és molta la demanda per apuntar-s’hi.

Avui, Dia Internacional de la Dansa posem el focus a tots els centres que han fet malabars per poder oferir el servei al llarg d’aquests mesos. “Ara comencem a veure la llum, la presencialitat ha tornat a les aules i és una bona notícia per a totes les escoles”, assenyala amb to esperançador la directora de l’escola de dansa Bots, Montse Argemí. Així mateix, l’alegria i l’eufòria dels dansaires es va poder veure reflectida el diumenge passat, quan l’entitat Esbart Sabadell Dansaire va organitzar la tradicional trobada per celebrar el seu dia internacional.

Tot i això, enguany no s’ha commemorat a la plaça de Sant Roc, espai típic d’escenari, sinó que es va de-senvolupar al Pati de l’Estruch, per poder tenir més control davant les mesures de seguretat. Enguany ha estat la vint-i-cin-quena trobada organitzada per l’Esbart. Manyosa explica que al llarg d’aquests anys s’han dut a terme moltes activitats, com bar-res de dansa clàssica, xerrades, tallers de dansa, passis de pel·lícules de dansa, concursos de fotografies, entre altres. Des del 2010, la Gala de Dansa Clàssica.

Explica, però, que la manifestació artística que s’ha mantingut des de la primera edició és la Mostra de Dansa, amb una línia ascendent en la participació d’escoles de dansa, companyies de dansa i grups folklòrics. Manyosa valora positivament la trobada i posa l’accent en la importància de la dansa a la ciutat, ja que segons ell té molta força i vitalitat, a més de ser un projecte importantíssim per a la ciutat. Així mateix, exposa que el principal objectiu de l’acte és que la dansa surti el carrer, “que ella vingui a tu i no l’hagis d’anar a buscar”.

Com ho viuen les escoles?

La directora de Bots, Montse Argemí, assegura que el Dia de la Dansa ha estat “un bri de llum”, tant per als professors com per als alumnes del centre. “Feia més d’un any que no sortien a un es-cenari. Faig la comparativa amb els altres anys: si ja tenien ganes d’escenari, imagina’t ara!”. Arge-mí defineix el dia com a “encorat-jament”, tot i les anomalies a l’escenari actual de pandèmia. D’altra banda, la pedagoga de l’escola KMY Studio Escola de Dansa, Maria Ferrandiz, concep la dansa com una disciplina artística que afecta les emocions. Trasllada aquesta emoció a la mostra, tot assegurant que va ser “bonic”. Tot i que ella la titlla de “freda”, ja que no hi havia el públic dels darrers anys. Tanmateix, entén les mesures de seguretat i agraeix l’organització a l’Esbart Dansaire.

Publicitat