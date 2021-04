El Govern vol modificar la llei per poder mantenir el toc de queda

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que el Govern està treballant en un marc normatiu per si calgués aplicar mesures com el toc de queda a partir del 9 de maig, quan decau l'estat d'alarma. Concretament, es vol modificar el decret llei 27/2020 i ha avançat que aquesta modificació s'hauria d'aprovar en el Consell Executiu de la setmana que ve.

Budó ha recordat que sense estat d'alarma totes les mesures hauran de tenir l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i que això requerirà temps. Budó ha evitat avançar escenaris i ha dit que entre dimecres i dijous es decidirà si es relaxen més mesures a partir de dilluns que ve.

El Govern ja està treballant en l'escenari que es trobarà a partir del 9 de maig. I és que, segons ha admès la consellera Budó, la manera de gestionar les mesures anticovid canviarà quan decaigui l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol. Per aquest motiu, l'executiu català vol tenir preparat un marc normatiu que li permeti fer front a la pandèmia sense el paraigua de l'estat d'alarma i ha avisat que les decisions no es podran aplicar de manera imminent com ara.

La restauració s'hi oposa

Per altra banda, el Gremi de Restauració de Barcelona ha avisat aquest dijous que canviar la llei per poder decretar un toc de queda a nivell català és "clarament inconstitucional". En un comunicat, el Gremi s'ha mostrat en contra d'aquesta possibilitat i ha dit que es posarà en contacte amb el govern espanyol de Pedro Sánchez i amb els grups parlamentaris al Parlament i el Congrés per "estudiar formes d'oposar-se" al que considera una "argúcia legal".

