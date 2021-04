Bars i restaurants fins a les 23 h: “Ja era hora”

El Procicat acaba d’aprovar la reobertura de la restauració fins a les 23 hores a partir del diumenge 9 de maig, quan decau el decret d'estat d'alarma. Bars i restaurants podran obrir de forma ininterrompuda tant en interiors com en exteriors. Tot i que inicialment s'havia dit que els parcs podrien reobrir aquest dilluns, finalment s'ha decidit esperar una setmana més.

Malgrat tot, la notícia està causant sensació al sector de la restauració a Sabadell. També la sensació que arriba tard. “Ja era hora. Per descomptat que arriba tard, perquè el Bershka està petat de gent, mentre nosaltres, que complim totes les mesures, hem de tancar a les 17h”, lamenta Ramon Torres, encarregat del Gastrobarbes, al carrer Sant Antoni.

“És que estem ofegats. Podem obrir fins a les 23 és oxigen”, diu Luis, responsable del Bracafé. “A veure, el primer és la salut. Així que i tot ha estat per salut, doncs ho acceptem. Però pel nostre negoci, ha estat fatal”, es lamenta.

I és que les reaccions més habituals, pocs minuts després de conèixer-se la notícia, són sentiments barrejats d’alegria i ràbia. “És una molt bona notícia, però jo encara no ho dono fer fet”, diu Daniel González, responsable del restaurant Canalla. “Molts negocis en el nostre sector són de nit. I per ser viables econòmicament, era del tot necessari”, explica. No és el seu cas, ja que el Canalla té una ampla terrassa al racó del Campanar que tots els migdies llueix de gom a gom. “Aquí al centre de Sabadell, la gent busca això: una terrasseta al sol. A banda que, per seguretat de Covid, molta gent també ho prefereix”, explica. Un vaticini clar de que les terrasses estaran molt buscades, almenys els primers dies.

I això implicarà, per tant, la necessitat de més personal. Ergo, un augment de la contractació. “Ara podem treure de l’ERTE a les quatre persones que tenim a l’espera”, explica Gamze Can, responsable del bar Nazar. “Laboralment, una molt bona notícia”, afegeix, des d’aquesta concorreguda terrassa en ple Passeig.

Al restaurant veí Santamasa també han començat a pensar en com enfocar els nous horaris. “Caldrà fer contractació de personal, clar”, explica l’encarregat Alan Zamora. “Tota manera, només podrem oferir un torn de sopar i la gent s’haurà d’acostumar a venir a sopar més d’hora”, explica. Des del Canalla també reconeixen que els caldrà fer contractació tant per cuina com per sala, de cara a l’ampliació d’horaris. No tenen necessitat d’aixecar l’ERTE, ja que ja han fet en els darrers mesos.

En l’altra cara de la moneda trobem restaurants com La Fresca, on si bé s’alegren de la notícia, encara no es veuen preparats per reobrir a les nits a partir del 9 de maig. “És difícil buscar personal, per la incertesa del que passarà. I si després hi ha una 5a onada? I una sisena, una setena?”, es demana Marta Trias. “Així que no em vull pillar els dits. Quan les mesures siguin irreversibles, llavors ho farem. Si he de començar a l’octubre a fer nits, doncs no passa res”, afegeix.

