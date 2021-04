Pilar Vallugera: “L’Estat ha de combatre la pobresa menstrual”

Sabadell debatrà en el proper ple de maig repartir de franc productes per a la higiene menstrual entre les dones en risc d’exclusió social a través dels serveis socials. Es tracta de dues mocions que han presentat els grups municipals d’ERC i Junts per Sabadell. La diputada dels republicans al Congrés, Pilar Vallugera, ha estat una de les defensores d’aplicar un IVA superreduït (4%) a aquests productes, que ara graven un 10%.

Carregueu contra la taxa rosa i la pobresa menstrual. Quina és la realitat a Catalunya? Un 52% de la població menstrua. I continua sent un fet estigmatitzat. Aquest debat ha de tenir trascendència pública, no només perquè té un impacte a la cistella de les dones, també per la seva petjada ambiental. S'ha de parlar, normalitzar i tractar el tema des d'una vessant pública. Hi ha persones que tenen problemes a l'hora d'accedir als aliments més bàsics. Per tant, també per adquirir productes d'higiene íntima. L’Estat ha de combatre la pobresa menstrual i incidir en l’impuls de productes menys contaminants.

El grup republicà va presentar unes esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat per abaixar l’IVA que grava aquests productes. Però van quedar desestimades. Tenim clar que l’IVA quedarà reduït al 4% en els propers pressupostos. L’avantprojecte dels pressupostos ho incorporava, després va caure. No entenem perquè i, malgrat les nostres esmenes, no s'ha contemplat. Però estem segurs que ha de formar part dels propers comptes.

Es calcula que cada dona gasta uns 1.800 euros en compreses o tampons al llarg de la seva vida. Quin impacte tindria en les seves butxaques? És un estalvi que pot ser molt important per algunes famílies. Cada dona gasta a l’any uns 36,46 euros en aquests productes, 0,11 cèntims per unitat. I això buscant els productes més econòmics. Però no només és l’impacte econòmic, també l’ambiental: es generen 56kg de deixalles per persona en compreses i 65kg en tampons. Les polítiques públiques podrien incidir per impulsar la transició a productes més sostenibles com la copa menstrual.

I sobre les arques públiques? La pèrdua de recaptació és absolutament irrisòria. Es guanya [en salut íntima i en les economies familiars] molt més.

Sabadell podria ser una de les primeres ciutats de l’Estat que incorporés aquesta realitat a través dels Serveis Socials. Quin marge té l’administració local? L’Estat té la competència exclusiva per rebaixar l’impost sobre aquests productes. La Generalitat té previst repartir compreses i tampons als centres escolars pel curs 2021-2022. De fet, està normalitzat que es reparteixin preservatius als instituts però no pas productes d'higiene menstrual. D'altra banda, els ajuntaments poden impulsar mesures com la que es planteja a Sabadell.

