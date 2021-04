Retiren el nom d'Enric Tomàs Urpí del monòlit dels deportats a camps nazis

La Taula d'entitats de Memòria Històrica ha acordat recentment retirar el nom d'Enric Tomàs Urpí de la placa del monòlit en memòria dels deportats sabadellencs als camps nazis ubicat a la plaça Montserrat Roig.

Enric Tomàs Urpí, nascut a Barcelona el 7 de desembre de 1912, va traslladar-se a Sabadell a finals dels anys vint, on va residir al carrer Fra Luis de León, 63. Membre de la Junta Directiva d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i milicià de la columna Macià-Companys, es va exiliar a França per a després, el 16 de maig de 1939, se l'internés al camp de refugiats de Barcarès. Posteriorment, va ser traslladat al camp de Les Alliers. El 20 d'agost de 1940, dos mesos després que la França de Vichy firmés l'armistici amb l'Alemanya nazi, va ser deportat des d'Angulema a Mauthausen, en un comboi on anaven 927 refugiats espanyols.

Més tard, ingressaria al subcamp de Gusen. Allà, es va convertir en un Kapo (vigilant) de diverses barraques de deportats, on segons apunten Montserrat Roig, en el llibre Els catalans als camps nazis, va recollir diversos testimonis sobre els maltractaments i assassinats comesos per ell. Deportats com Prisciliano García i Jacint Cortés van destacar la brutalitat d'Enric Tomàs, que moriria assassinat dos dies després de l'alliberament de Mauthausen a mans d'un republicà asturià, el fill d'algú que havia assassinat a les dutxes de Gusen.

Diverses entitats van reclamar la retirada del seu nom

El seu nom, però, continuava present a la placa del monòlit i un grup d’entitats va demanar la retirada a la Taula de Memòria Històrica, argumentant que la presència del seu nom a la placa contradiu el que en el seu moment es va decidir a la mateixa Taula, quan es va debatre sobre la seva inclusió en actes de memòria i reconeixement. Des de l’Ajuntament de Sabadell s’ha repassat l’opinió d’alguns experts sobre el tema, a més de demanar i avaluar un informe al respecte al Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID) de la UAB. Com a resultat a aquests informes i opinions tècniques, es va proposar a la Taula eliminar de la placa el nom de l’Enric Tomàs Urpí, i la Taula ha acordat aquesta modificació. El canvi de placa es farà coincidint amb la instal·lació de tres noves llambordes stolpersteine en memòria d’altres sabadellencs víctimes de l’horror nazi, encara sense data prevista, a l’espera de la provisió d’aquestes llambordes per part del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.

