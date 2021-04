Xasqui Ten composa el 'single' debut de Xenia a nivell internacional

El debut musical de Xenia (el seu primer single Ikigai), ja està disponible a les plataformes musicals digitals. Culmina així el seu somni de convertir-se en artista. El llançament ve de la mà de Ten Productions i el seu segell Optima Music. Xenia inicia el seu projecte artístic prenent com a referència musical i visual el K-Pop i el Pop internacional, cuidant la posada en escena i potenciant el ball i la interpretació.

En Ikigai, "Xenia transmet la idea que per a aconseguir els teus somnis es necessita treball dur i creure en un mateix, sense rendir-se ni importar-nos el que pensin els altres", asseguren des de la productora. I tot això Xenia ho fa cantant i rapeando en anglès i coreà.

El videoclip de Ikigai introdueix el públic en una història en la qual totes les imatges tenen un significat que s'anirà revelant en els seus pròxims treballs. Aquest videoclip ha estat rodat durant 4 dies en diferents localitzacions de Barcelona, on Xenia i el seu elenc de ball despleguen una escenografia dinàmica amb diversos canvis de vestuari, incloent un breakmusical.

Publicitat

Ikigai ha estat composta per Xenia i Xasqui Ten; i produïda per aquest últim en Ten Productions.

Xenia s'ha format en cant, ball i interpretació a l'Escola Coco Comín de Barcelona; així com, internacionalment, en acadèmies de ball com 1Million Dansi Studio, Prepix Studio i The LabStudios. Ha format part de grups de competició participants en el campionat internacional d'hip hop, destacant també individualment en diverses exhibicions de ball K-Pop, amb assoliments com el primer premi en la FreakCon 2020 de Màlaga. La cuidada posada en escena i la força del ball i interpretació en les seves performances són l'essència d'aquesta artista.

Publicitat