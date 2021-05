Una dona ferida lleu pel despreniment d'una cornisa a la Ronda Zamenhof

Una dona ha estat ferida lleu aquest matí per culpa del despreniment d'una cornisa en un edifici de la Ronda Zamenhof. La persona es trobava al bar de sota de l'immoble, que ha quedat danyat i ha tingut destrosses materials a la seva terrassa. El Servei d'Emergències Mèdiques ha portat a la dona al Cap de Sant Fèlix, on se li farà una exploració per descartar possibles lesions.

Els Bombers han rebut l'avís a dos quarts de deu del matí d'aquest matí a causa de la caiguda d'una part de la cornisa a un bloc situat al número 147. El cos ha utilitzat una autoescala per accedir al vuitè pis de l'edifici i poder fer les tasques de sanejament i arranjament de la part inestable que no ha caigut. Els Bombers hi ha destinat una dotació i l'actuació ha durat aproximadament una hora.

Així mateix, s'ha avisat al propietari del bar que no podrà obrir al públic fins que la façana de l'edifici estigui arreglada del tot i l'espai torni a ser segur.

