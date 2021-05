Xavi Mendia (Sant Cugat, 1990) es troba al capdavant dels fogons del restaurant Grat. Obert fa dos anys i mig, es troba al carrer Pare Sallarès. I és des d’allà on Mendia fa una crida a posar en valor els restaurants sabadellencs i vallesans. “La gent de Sabadell ha d’entendre que no cal sortir a Barcelona per menjar bé”.

A parer seu, una ciutat de més de 200.000 habitants ha de valorar més la seva gastronomia. Però això també passa, d’alguna manera, per omplir-los de clients. “El fill de l’Ariadna va tancar i se’n va anar a Barcelona. Artur Martínez va tancar el seu Capritx i se’n va anar a Barcelona. Hem de retenir el talent al Vallès”, enraona gràficament. I afegeix que això no ho pot fer, a soles, l’Administració. I tornar a reivindicar-se davant la capital catalana. “A Barcelona potser et cobren més per la mateixa qualitat de menú, però com que vas d’excursió, doncs no li donem importància”.

Del 'picoteig' al menú degustació

El restaurant Grat, com el conjunt de l’hostaleria, ha patit restriccions d’horaris i reducció de personal. Però és un establiment petitó que Mendia i el seu company Enric (a sala) poden manegar bé. També ha evolucionat, en aquests anys. “A l’inici potser em vaig equivocar, oferint picoteig i tal... I potser és rendible, però si he d’estar tantes hores treballant, millor fer el desitgi de veritat”.

Dit i fet: el Grat ofereix dos menús degustació (40 i 55 euros) amb plats com els tirabecs amb mantega negra (una sala francesa més habitual amb ratllada), on afegeix daus de sardina fumada i cítric rallat. O la carabassa de Can Bros (al parc agrari de Sabadell) amb ceps laminats que li porten de Centelles. I de postres, nespres de temporada saltejats amb almívar de mantega i gingebre.

