Salvador Illa: “La Generalitat s’ha d’ocupar de la residència pública del Sud de Sabadell”

L’exministre de Sanitat i actual president del grup parlamentari PSC, Salvador Illa, en una visita a Sabadell, ha remarcat la necessitat de dotar la sanitat pública “dels recursos necessaris”. L’exministre ho ha afirmat a les portes de l’Hospital Parc Taulí, acompanyat de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, els diputats al Parlament de Catalunya Pol Gibert i David González i Paco Aranda, diputat al Congrés. El candidat a la presidència de la Generalitat també s'ha refermat en la seva aposta per “dotar dels recursos econòmics i humans a l’hospital de Sabadell”.

Malgrat això, no va detallar a través de quines accions concretes el seu govern –si finalment és investit com a president de la Generalitat– apostaria pel Taulí. Preguntat pel D.S., el president del PSC ha destacat la importància de les residències públiques de gent gran i considera que “la Generalitat s’ha d’ocupar de fer realitat la residència del sud de Sabadell amb els recursos necessaris”.

Un projecte que porta anys estancat: malgrat els compromisos polítics, fa dues dècades que el veïnat defensa la construcció de l’equipament. Si bé el quadripartit i la Generalitat van signar al 2019 un acord (no vinculant i, per tant, una declaració d’intencions) per cofinançar la residència pública, l’actual govern municipal defensa que ha de ser la Generalitat qui ha d’assumir aquesta inversió.

En clau autonòmica, Illa ha carregat contra ERC i Junts per Catalunya i els ha acusat de “perdre el sentit de país i el sentit del ridícul. “És inviable una candidatura que ja ha fracassat tres cops” i ha insistit que “una alternativa d’esquerres és possible”. Així, ha reclamat poder presentar candidatura per convertir-se en el pròxim president de la Generalitat i ha exigit que la ronda de contactes amb els partits de l’arc parlamentari es faci de forma presencial.

Amb respecte al toc de queda i les mesures per frenar els contagis, ha recordat que la caiguda de l'Estat d'Alarma el proper 9 de maig no impedirà aplicar mesures per contenir el virus. Hauran de comptar, però, amb el suport del Congrés o el poder judicial.

