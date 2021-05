Els primers a l'aigua, un projecte que pretén fomentar l'activitat esportiva a totes les escoles públiques

Arriba el bon temps i les piscines comencen a ser el focus d'atenció per a molts infants. Aquest dimarts al matí, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la regidora d'esports, Laura Reyes, han visitat les Piscines Municipals Joan Serra, ubicades al sud de la ciutat. El principal objectiu ha estat visibilitzar el projecte Els primers a l'aigua, d'on 20 escoles - 600 alumnes de primer de primària - en formen part. Segons el govern, la iniciativa té la voluntat d’acostar als infants a la pràctica esportiva pels múltiples beneficis que comporta tant de coordinació, creació d'hàbits saludables o d'afavoriment de les relacions socials. A més, l'alcadessa destaca la importància de conservar i impulsar projectes com aquest, ja que "pretén fomentar que els infants aprenguin a nedar i es familiaritzin amb l'aigua".

El projecte es va impulsar a la tardor del 2018, però l'any passat, a causa de la pandèmia es van haver de suspendre les activitats esportives. Per aquest motiu, enguany el govern ha reimpulsat el projecte, adaptant-lo a les mesures de seguretat i social establertes. Així mateix, s'han hagut d'ampliar els autobusos i els monitoratges, ja que els grups són més reduïts. Tot i això, Marta Farrés assegura que "cap entrebanc els impedirà abandonar el programa".

"Aportar els mateixos recursos a tots els infants"

El govern assenyala que la iniciativa és "una política pública perquè tots els infants tinguin els mateixos recursos i oportunitats". A més, l'alcadessa apunta que la majoria de nens i nenes que hi participen no podrien tenir accés en aquest recurs i, per tant, no sabrien nedar. Exposa que en la societat actual és imprescindible saber nadar, ja sigui per un tema de risc, o bé, per promoure l'esport des de la infància, "cal potentciar els valors lligats a la pràctica esportiva: saber afrontar-se al risc o augmentar la confiança en un mateix".

Els llocs on es realitzen els cursos són les Piscines Joan Serra, les dues seus del Club Natació (Montcada i Can Llong), el Cercle de Sabadell 1856 i el Club Tenis Sabadell; cada centre escolar a la que tingui més propera. Els alumnes faran 30 classes gratuïtes de natació als alumnes de primer de primària. Durant tot el curs d'una hora cadascuna. La voluntat municipal és que en un futur es pugui ampliar a totes les escoles públiques de la ciutat.

