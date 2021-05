El Taulí reforça el personal d’infermeria

El Parc Taulí ha contractat 93 infermeres per cobrir places de nova creació des de l’inici de la pandèmia fins a aquest 19 d’abril. I hi ha 124 professionals que ja treballaven a l’hospital i han millorat les seves condicions laborals, segons explica l’adjunt a la direcció d’Infermeria, Elios Yuste. Actualment, però, hi ha almenys 61 vacants que es preveuen anar cobrint en els propers mesos, perquè els interessats poden continuar enviant el seu currículum a la institució.

Aquestes contractacions són fruit del pla per contractar-ne almenys 66 de noves que es va posar en marxa el passat mes d’octubre. “Volem millorar les condicions dels nostres professionals i captar talent de fora”, resumeix Yuste. Les contractacions permeten atendre l’increment d’activitat del centre hospitalari, especialment en llits d’UCI.

“En falten a tot arreu”

A peu de planta les impressions no són les mateixes. Treballadors d’Urgències denuncien des de l’anonimat que “falten professionals a tot arreu” i reivindiquen que la corporació sanitària “cuidi més el seu personal”, amb contractes “menys precaris”. Aquestes persones asseguren que la saturació contínua d’Urgències perjudica el servei que donen i, en el seu cas, “et fa la sensació que has fet fins on has pogut, però no marxes content”.