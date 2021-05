El 2,3% que no es vol vacunar

Per a la majoria de sabadellencs, la vacuna és com una benedicció. Malgrat que no evita el contagi, sí que aconsegueix reduir el risc d’hospitalització i mort. Prova d’això és la letalitat en les residències, on s’ha vacunat des de l’inici i de manera massiva. S’han produït deu defuncions per Covid enguany. Per aquestes dates de l’any 2020, 128 avis havien perdut la vida en centres geriàtrics. A l’hospital Parc Taulí, l’escena també és molt diferent: hi ha 92 pacients ingressats per coronavirus, un 54% menys que ara fa un l’any. Tot gràcies a la vacuna, segons els experts. “La vacunació ha salvat moltes vides i és l’única eina per aturar la pandèmia. Serveix per protegir-se a un mateix i per protegir tothom”, exposa l’investigador del grup de recerca BIOCOMSC de la UPC Daniel López Codina, que insisteix: “Els efectes secundaris de la vacuna són ridículs en comparació amb els estralls de la malaltia”.

L’eufòria per la vacunació no és compartida per tothom: segons les dades del Departament de Salut, 1.561 sabadellencs s’han negat a rebre la vacuna de la Covid (que està recomanada, però no és obligatòria). Són una minoria, però són més que a la resta del país: a Sabadell, el 2,25% de la població per vacunar ho ha rebutjat, per sobre de la mitjana del Vallès Occidental (1,62%) i de Catalunya (1,57%).

Hi ha molts motius i pocs arguments darrere del fenomen antivacunes, sosté el Cap de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes. “Sembla aquesta història que diu que la Terra és plana”, ironitza. Els casos de trombosis per l’aplicació de la vacuna d’Astrazeneca –que va forçar l’aturada en l’administració de dosis a final de març– van generar pors i nous rebutjos. Sis de cada deu negatives a rebre la vacuna (59,9%) s’han produït després d’aquesta crisi. 935 negatives des de l’1 d’abril.

Les dones es tiren més enrere que els homes: elles representen el 67% de les negatives a la ciutat. Des de l’inici de la campanya de vacunació, a finals de desembre, s’han produït 1.047 casos en dones davant de 514 en homes. Els antivacunes es descobreixen abans de rebre la primera dosi, com demostren els registres de Salut: tan sols s’han produït 10 episodis en els quals una persona que ja havia rebut la primera dosi rebutgi la segona. Són casos molt excepcionals. “No volia fer de conillet d’índies”, assegura la sabadellenca Mercè Jové, de 74 anys. Però el seu marit, de 80, va contraure la malaltia i va morir. Després d’això, quan ella va poder, es va vacunar.

Una vacunació que avança

Els avanços en la vacunació s’han notat, especialment en l’últim mes. S’han administrat gairebé 30.000 dosis i pràcticament tres de cada deu sabadellencs (29%) ja han rebut la primera vacuna, xifra que escala al 92,2% en les persones de més de 80 anys. La clau de tot ha estat la disponibilitat de vacunes: l’arribada de noves dosis d’AstraZeneca i Pfizer ha permès immunitzar també les persones d’entre 60 i 70 anys, un dels col·lectius més colpejats per les afeccions greus i les morts per Covid. En aquest sentit, el procés de vacunació ha aconseguit reduir la mitjana del pacient ingressat al Taulí fins als 50 anys.

Davant la diversitat d’ofertes de vacunes, i malgrat l’estratègia de la Unió Europea de contractar dosis de diferents farmacèutiques, el fet és que Pfizer i Astrazeneca representen en conjunt el 95% de les dosis administrades a Sabadell, i també són majoria en el conjunt de Catalunya i de l’Estat. Vacunes que tenen una important acceptació, no només en l’àmbit científic, sinó també entre la societat. Hi ha qui es vacuna eufòric, i qui ho fa amb dubtes, o a contracor. Després hi ha els altres, el 2,5% que no es presenta al centre cívic quan té torn, com el cas de la sabadellenca Montserrat Font, de 63 anys, que convençuda afirma que “m’han enviat el missatge de la convocatòria per la vacunació tres vegades i jo res”.

