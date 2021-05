Salvador Macip: "No hi ha raons per desconfiar de la vacuna"

El científic investigador de la universitat de Leicester (Regne Unit) Salvador Macip defensa la importància de la vacunació.

Per què ens hem de vacunar contra la Covid-19? No és només una decisió personal, també col·lectiva. Per frenar la pandèmia tenim dues armes: confinar-nos a casa per evitar contagis o vacunar-nos. No podem menysprear la importància de les vacunes.

En què es diferencien les tecnologies utilitzades? Les vacunes tradicionals poden incorporar la proteïna del virus o el virus inactivat i les noves [les que s’estan administrant a Europa] poden ser d’ARN o vectors virals. Aquestes últimes són tecnologies que no s’havien utilitzat mai en vacunació massiva però fa trenta anys que s’estudien i ja es feien assajos clínics. La pandèmia ho ha accelerat.

Són igual de segures? Les noves actuen de més ràpidament. I la resposta immune és més forta. Les noves, com l’AstraZeneca, Pfizer o Moderna, són fins i tot més segures.

És possible contraure la malaltia a causa de la vacuna? No, en el cas de les vacunes d’ARN o de vectors virals. En el cas de les dosis tradicionals, que incorporen el virus inactivat o la proteïna del virus, podrien desenvolupar la malaltia, tot i que en molt pocs casos. Però les de vectors virals [com l’AstraZeneca] sembla que pot causar trombosis. No hi ha cap fàrmac perfecte.

Hi ha persones que temen que la vacuna modifiqui el nostre ADN. És impossible. L’ARN és químicament diferent a l’ADN i és físicament impossible que s’integri al genoma humà.

Com s’explica que s’hagi aconseguit tenir diferents vacunes en un any quan fins ara se’n podien trigar cinc o deu? La Covid és virus molt estable i s’ha detectat la proteïna S com a diana. També s’han invertit tots els esforços i recursos a trobar la seva cura.

Els interessos econòmics d’estats i les grans multinacionals han passat per davant de la salut? Sí. La campanya de desprestigi de l’AstraZeneca ha tingut més de polític que de científic. Totes les vacunes estan funcionant molt bé i són totes igual de bones. S’ha traduït en una baixada en picat de contagis, de mortalitat i ingressos hospitalaris. No hi ha raons per desconfiar de la vacuna.

