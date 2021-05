El sector alimentari creix de la ma de la Indústria 4.0

Les solucions de la Indústria 4.0 han permès a Costa Brava Mediterranean Foods passar de ser una empresa familiar fundada el 1969 a Cassà de la Selva a un gran grup del sector alimentari, amb 15 plantes, 4.000 empleats i vendes (956 milions d'euros) a més de 50 països.

Costa Brava protagonitzà aquest dimecres la 9a sessió del Cicle de Jornades organitzat per la Fundació per la Indústria per a potenciar la Indústria 4.0 i connectar grans empreses i pimes industrials, l'obertura de la qual va anar a càrrec de Josep Roca, president de l'entitat organitzadora.

Jesús Coello, director de Comunicació de Costa Brava, va detallar les claus de l’èxit: excel·lència industrial, seguretat alimentària, qualitat i passió per la feina ben feta. “La transformació digital ha estat possible per la integració de les noves tecnologies en la nostra manera de fer”.

El contrapunt fou Splendid Foods, pime d’Osona dedicada a l’elaboració d’embotits (amb marques com Can Duran o l'emblemàtica Casa Sendra). L’èxit, va precisar David García-Gasull, el seu gerent, prové de “la inversió tecnològica, el Big Data i els sistemes d’intel·ligència artificial”.

Publicitat