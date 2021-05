La FAVS es mobilitza per l’obertura total del consultori de Poblenou

La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS) es manifestava ahir per l’obertura total del consultori local del Poblenou, que ha reobert aquest dilluns, 3 de maig, després d’estar tancat gairebé un any i dos mesos. Ho feia a les portes de l’Ajuntament de Sabadell, amb més d’un centenar de manifestants que assenyalaven a ERC i la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, com a responsables. Així, s’han emplaçat a concentrar-se el proper dimecres 11 de maig al Parlament de Catalunya per reclamar “que es posin tots els recursos necessaris a disposició del barri”.

El Departament de Salut va tancar les portes del Poblenou per “la impossibilitat de garantir un doble circuit d’entrada i sortida per prevenir els contagis de la Covid-19”.

Aquesta setmana, però, el govern autonòmic rectificava i reobria l’equipament mèdic per visites programades. Això sí, de forma parcial: només obrirà els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 13 h per atendre malalts crònics i amb problemes de mobilitat perquè no s’hagin de desplaçar al CAP La Serra de Torre-Romeu, com estaven fent fins ara. Tampoc no compta amb un metge. Una reobertura que no ha convençut el veïnat: “És una autèntica presa de pèl als veïns”, sosté Manuel Navas, president de la FAVS.

Publicitat