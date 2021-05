L’obra nova creix un 223% tot i la pandèmia

“Tenim molta feina”, assegura l’arquitecte sabadellenc Llorenç Vallribera, de Vallribera Arquitectes. El 2020 no va ser un mal any per a la construcció, com es podria pensar d’entrada a causa de la pandèmia, i el 2021 ha arrencat amb força, tal com expliquen diferents veus del món de la construcció. A Sabadell, l’any passat es va tancar amb 649 habitatges nous construïts, un 223% més que el 2019, quan en van ser 201 (-448) segons les dades facilitades per l’Ajuntament. El millor exercici des del 2012.

En diferents despatxos sabadellencs la sensació a causa de la Covid-19 era d’estar a l’expectativa per veure com avançava la demanda, però la realitat a hores d’ara és que “tant d’obres en marxa com de projectes per fer en tenim molts”, explica Vallribera. Hi coincideix l’arquitecte Lluís Andújar, de l’empresa sabadellenca Arken, que recorda que “el segon trimestre del 2020 va ser un drama, no vam fer pràcticament res, però després hem anat remuntant i des d’aleshores anem a un ritme que no donem l’abast”.

Els 649 habitatges que es van acabar l’any passat corresponen a 29 edificis nous. Després del sotrac provocat per la crisi immobiliària del 2008, el 2020 ha estat el quart any consecutiu en què a Sabadell s’han acabat més habitatges que l’any anterior. Molts més. El 2016 aquest indicador va tocar fons amb 81 domicilis acabats, el 2017 va ascendir a 214, el 2018 es va estancar a 209, el 2019 el total va ser de 201 i el 2020, de 649.

El creixement de l’obra nova, però, no es tradueix en la demanda de reformes, més estancada en la setantena de reformes tant el 2020 com el 2021, “però una empresa no aguanta fent petites reformes”, subratlla el constructor Fidel Martínez, de Cros Obres i Serveis.

Primer trimestre positiu

Concretament en l’any de la pandèmia, del 16 de març del 2020 al 31 de març del 2021 es van atorgar 90 llicències d’obres majors, 62 de les quals durant el primer trimestre del 2021. I cal tenir en compte que del 16 de març al 4 de maig de l’any passat no es van celebrar Juntes de Govern Local, que és on s’atorguen definitivament les llicències –per l’estat d’alarma–.

“Torna a haver-hi feina”, rebla Lluís Andújar. El gerent de la constructora sabadellenca Seinco hi coincideix. Explica que “hem començat el 2021 una mica millor que el 2020, hi ha demanda d’habitatges unifamiliars i reformes” i les perspectives són del tot optimistes: “Abans de la pandèmia anàvem bé i la previsió d’aquest any és acabar millor que l’anterior segons el que tenim contractat ara”. La bonança que viu el sector fa que també es vegi amb cert escepticisme, com planteja Llorenç Vallribera. L’arquitecte indica que “com que el volum de feina segueix sent molt alt, els preus estan pujant molt, tant dels industrials com dels constructors”. “Fa respecte perquè no sabem si és una bombolla i petarà”, deixa sobre la taula.

Publicitat