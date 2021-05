Alícia Bosch (CIESC): “La inserció laboral de l'FP és altíssima"

Alicia Bosch és presidenta del Centre Metal·lúrgic de Sabadell i del Consell Intersectorial d'Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC). És una gran defensora de l'FP Dual com a via d'inserció laboral i de potenciament de la indústria.

La formació professional és considerada encara una sortida per a aquells que no els agrada estudiar?

Aquesta concepció de menyspreu segueix, no amb la dimensió que tenia fa uns anys, però segueix sent la germana pobra de l’ensenyament en tots els àmbits: tant en la concepció de la mateixa conselleria com en la de les mateixes famílies. Hi ha moltíssimes diferències respecte a fa uns anys, però, perquè s’ha vist en els darrers anys que la formació tècnica i pràctica que faciliten els estudis de formació professional pràcticament sempre acaben concretant-se amb inserció laboral. És com un mantra repetitiu que es repeteix des de les empreses: hi ha una manca d’especialistes qualificats. Ni molt menys es parla sempre de personal amb grau universitari, i a nivell industrial es requereix més d’un 90% mà d’obra qualificada, i això ens porta a l’FP.

Hi ha hagut alguna evolució en aquest sentit?

És cert que en aquests darrers anys hi ha hagut una modificació de la llei de formació professional a Catalunya. Tenim unes competències pròpies en ensenyament, i això afecta també la formació professional, però la darrera modificació de la Llei de formació professional és del 2015. Aquí també hi ha darrere tot el govern i desgovern dels últims anys, però encara avui no està desplegada per complert la Llei de formació professional. L’escenari ha canviat, els estudis estan empoderant-se per una senzilla raó: la realitat econòmica i professional, que és molt tossuda, ha posat en relleu per activa i per passiva que ens calen aquest tipus de professionals. I tot això li ha anat afegint un valor. Per aquella “menysvaloració” segueixen encabint-se estudiants que, per fer alguna cosa, acaben entrant a l’FP. Això està generant dos problemes: una incidència d’abandonament escolar prou elevada, sobretot el primer any, i això té de retruc que aquestes persones estan ocupant places de joves que realment volen estudiar i en alguns graus queden fora perquè no tenen places.