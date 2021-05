La grua municipal s’endú nou cotxes cada dia

La grua municipal va retirar 3.433 vehicles mal aparcats dels carrers de Sabadell l’any 2020. La caiguda del trànsit per la restricció de moviments han fet baixar les infraccions (-27% respecte al 2019) i també de la recaptació del servei (-29,4%). Malgrat tot, l’Ajuntament va ingressar 388.117 euros per la retirada i el dipòsit de vehicles, o el que és el mateix: la grua es va endur nou cotxes i va recaptar un miler d’euros de mitjana cada dia.

La majoria de vehicles que acaben al dipòsit de Can Marcet s’havien estacionat davant d’un gual. Dos de cada tres conductors havien comès una infracció (2.276 casos, el 66%), però també es produeixen altres situacions: vehicles immobilitzats per la Policia Municipal (10%), la majoria per conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues, i els cotxes abandonats (4%). Se’n van trobar 144 en tot el 2020.

Deixar el cotxe mal aparcat pot suposar una factura de més de 200 euros: s’ha de pagar la sanció (que oscil·la entre els 60 i els 120 euros) i després afegir el servei de grua (138,87 euros) en el cas que el vehicle s’hagi portat fins al dipòsit, com passa en la majoria d’ocasions. Només el 43% dels infractors torna al seu cotxe abans que arribi la grua i se l’endugui.

Quan passa la grua i on?

La majoria de serveis de grua es realitzen als barris del Centre. Tres de cada deu retirades de cotxes (1.759, el 29%) es van realitzar al districte 1, on hi ha més població i també més oferta comercial i de serveis. Per zones, després del Centre, la grua es va endur més cotxes als districtes 6 (barris del sud) i 2 (la Creu Alta i Can Puiggener), amb 850 i 846 vehicles, respectivament.

La grua ha de treballar més els mesos d’hivern. El fred convida a agafar més el cotxe i això també es nota en les multes. El novembre i el desembre aglutinen el 21% dels serveis de l’any. Pel que fa a l’hora del dia, quan hi ha més possibilitats de ser enxampat, és al matí: la Policia Municipal detecta un de cada quatre vehicles mal aparcats entre les 10 h i les 13 h. Les hores vall es registren a la matinada (de 0 h a 6 h).

64 fugits d’accidents de trànsit

Encara hi ha persones que fugen després d’un accident de trànsit a Sabadell. El 2020 en van ser 64, un 36% menys que l’any anterior. Aquesta no és l’única conducta temerària vinculada amb la sinistralitat: la Policia Municipal va detectar 58 conductors sota els efectes de l’alcohol o les drogues i va obrir 15 causes per la gravetat de les lesions o les morts en accidents de trànsit. El cos policial local fa sessions d’educació viària a escoles de primària per iniciar la conscienciació des de petits.

Publicitat