Sabadell tindrà un tren d'FGC cada cinc minuts l'estiu del 2022

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha posat en marxa el primer dels quinze nous trens 115 que permetran incrementar la freqüència de pas a les estacions de Sabadell. Un cop s'implementin les noves unitats, previst per a l'estiu del 2022, la ciutat disposarà d'un tren cada cinc minuts en hora punta i cada deu minuts en hora vall. Així ho ha anunciat avui el president d'FGC, Ricard Font, acompanyat del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, durant la presentació al Centre Operatiu de Rubí (COR) d'FGC. Sumades a les 46 unitats que ja s'han posat en marxa, la flota de la línia Vallès s'ampliarà en 61 nous combois.

La primera unitat 115 es posa en marxa a partir d'avui, però en període de proves. No serà fins d'aquí a sis mesos que començarà a transportar viatgers i, des d'aleshores, FGC incorporarà dos trens cada mes fins a completar la flota, d'aquí a un any. L'estiu del 2022, la capacitat de la línia Vallès s'incrementarà un 38%: "Permetrà treure el màxim profit a la infraestructura", sosté Font. Si ara té capacitat per fer 80 milions de viatges l’any, les noves unitats permetran assolir els 110 milions de viatges anuals.

La prioritat de la companyia ferroviària és consolidar el servei de metro a la nostra ciutat. "Volem que desapareguin els horaris", afirma el president d'FGC. Si bé és cert que la freqüència de pas a Sabadell i Terrassa serà de cinc minuts amb l'increment de la flota, a Sant Cugat circularà un tren cada 2,5 minuts en hora punta i cinc minuts la resta del dia.

Al seu torn, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha destacat que és l'aposta contra el canvi climàtic: "Amb aquesta aposta, es dona més i més bon servei a més de mig milió de persones". D'altra banda, Damià Calvet confia que la T-Mobilitat es pugui començar a desplegar a la regió metropolitana de Barcelona a partir de l'1 de gener del 2022 per, a continuació, anar implementant el sistema a tot Catalunya.

El metro del Vallès, "una història d'èxit"

El perllongament de les estacions d’FGC de la ciutat, ara fa ja tres estius, traçava un nou tram de 3,7 quilòmetres de longitud amb la inauguració de tres estacions –Sabadell Nord, Sabadell Parc del Nord i la Creu Alta– connectant la ciutat en un traçat de nord a sud. "La línia del Vallès és una història d'èxit", ha destacat Font. Els perllongaments de Sabadell i Terrassa havien de captar un 25% més d'usuaris, però han aconseguit incrementar un 70% els viatges en tren.

Malgrat l'impacte de la pandèmia, que ha posat fre a la mobilitat, FGC es recupera a Sabadell. Els viatges amb tren a les cinc estacions de la nostra ciutat agafen embranzida i ja capten el 60% dels usuaris que viatjaven en tren en temps pre-Covid. El març es va tancar amb 227.584 validacions a Sabadell, una xifra encara inferior als viatges que es feien el mateix mes del 2019 (-35,4%), però que recupera els nivells del març del 2020 (+34,1%). La recuperació és de 0,7% per setmana i FGC preveu que fins al 2022 no es recuperin les xifres pre-pandèmia.

Els nous combois: 196 seients i capacitat per a 775 usuaris

Els trens, fabricats per Stadler, disposen de 196 seients i de dos espais multifuncionals per a persones amb mobilitat reduïda, bicicleta o cotxets. En total, té capacitat per a 775 persones. Cada cotxe incorpora un sistema d'enllumenat verd i vermell per indicar l'obertura i tancament de portes. Com a principal novetat, tots els seients disposen de connexió USB per a la càrrega de dispositius mòbils i tauletes.

