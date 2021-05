Els treballadors de Correus en vaga reben el suport d'ERC, Junts, CUP i comuns al Parlament

Els treballadors de Correus de la unitat de repartiment 4 de Sabadell han rebut el suport dels grups parlamentaris d'ERC, Junts, CUP i Comuns al Parlament de Catalunya. En roda de premsa, han advertit que hi ha uns 70.000 veïns –3 de cada 10 sabadellencs– que estan sense servei postal des de fa un mes i que les protestes s'aniran estenent en els propers dies en altres municipis com Terrassa o Reus, fins a afectar al voltant de 300.000 persones.

Entre d'altres, els treballadors en vaga protesten per la manca de contractació a l'empresa i reclamen "una investigació i depuració de responsabilitats per greus irregularitats" en l'entrega de notificacions administratives, segons ha denunciat el membre del comitè de vaga, Eduardo Fernández. Ha acusat Correus de contractar personal mentre ells estan en vaga per entregar només paqueteria i fer que l'empresa eviti multes econòmiques.

El comitè de vaga ha denunciat que la companyia té el "servei públic abandonat" i que es dona un "tracte irregular" a les notificacions, com per exemple les judicials, multes de trànsit o comunicacions de l'Agència Tributària que inclouen un termini per presentar documentació. En aquest sentit, assenyalen que és un procediment regulat per llei i que "quan s'infringeix aquestes notificacions queden invalidades".

Els treballadors s'han reunit aquest dijous al Parlament amb ERC, Junts, la CUP i els comuns, que els han expressat el seu suport. En canvi, han lamentat una actitud "molt passiva" del PSC. "Els altres no hi són i no ens importa que no hi siguin", han afegit.

Denúncia a Inspecció de Treball

El passat 22 d'abril, els treballadors van denunciar davant d'Inspecció de Treball la desviació de càrrega laboral al seu centre. Segons va detallar la CGT, la inspectora de guàrdia es va desplaçar fins el centre per recollir dades sobre aquesta situació, que els empleats van qualificar de fraudulenta i van advertir que vulnerava el dret de vaga.

Concretament, acusaven l'empresa de contractar sis persones per cobrir el buit pel que fa a missatgeria i paqueteria per l'aturada dels treballadors, que reclamen incrementar el nombre d'efectius dels disset actuals als 26 que li pertoca a la unitat per càrrega de feina.

