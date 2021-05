L'institut Sabadell guanya el concurs de programació d'FP més important d'Espanya

Un equip de tres alumnes de l'institut Sabadell, format per Adrián Moreno, Alejandro Campaña i Rubén Cosp, va guanyar el concurs Programame, organitzat per la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Hi participen 98 equips de tota Espanya de 52 centres educatius i es tracta del concurs de programació més important d'àmbit estatal en el camp de la Formació Professional, prestigiós per l'alt nivell de dificultat.

Els representants de l'institut Sabadell van ser escollits en el concurs intern de programació anual del centre, una cita anomenada Codejam. Hi van participar un total de 30 equips, formats per alumnes de Grau Superior, de Grau Mitjà i estudiants de sis instituts convidats. "Procurem posar en contacte als nostres alumnes de tots els nivells amb la programació per donar-los una millor formació i orientació", recalquen des de l'institut Sabadell. Els participants van disposar de 3 hores per resoldre 9 problemes de diversos nivells de dificultat. Per al concurs, el centre va utilitzar la pròpia plataforma de correcció de problemes, anomenada Joel, creada pel professor del centre Marc Albareda.

A la final espanyola, s'hi van presentar Los Creepypastas, que van resultar guanyadors, i VocadilluDeQues que tenia com a components Oriol Porta, Miquel Domenech i Isaac García. El concurs es va realitzar, a causa de la pandèmia, amb una connexió simultània centralitzada a la UCM i emesa en línia. És la desena edició del concurs, la vuitena en què l'institut de Sabadell participa.

11 problemes en 3 hores

El concurs planteja 11 problemes que els alumnes han d’analitzar i resoldre en 3 hores, tot confrontant la seva solució a un test fent servir Domjudge. Los Creepypastas van resoldre 9 d’aquests problemes, la qual cosa els va convertir en guanyadors. A més, van ser els primers dels 98 equips en resoldre els problemes E,F i G. "Han demostrat una gran capacitat programant", expressa l'institut Sabadell, orgullós de la gesta.

"Volem destacar també el nostre altre equip, els VucadilluDeQues, que van acabar a la posició 13, amb 5 problemes resolts, i destacant que va ser el primer equip del concurs a resoldre el problema A, amb una participació més que digna. De ben segur que, igual que els seus companys, els espera un gran futur professional", afegeixen sobre l'altre equip, a més de reconèixer la feina imprescindible dels docents.

