La cultura uneix forces a Sabadell: "Hem d'enriquir les festes de la ciutat"

La cultura uneix forces a Sabadell amb l'objectiu de tenir més transcendència en les festes i celebracions de la ciutat. Deu entitats culturals s'han unit per formar el Seguici Festiu de Sabadell, una nova organització que reivindicarà la part "més tradicional de les manifestacions de cultura popular". Aquest matí han fet un acte de presentació al pati de la Casa Duran on hi han assistit els presidents de cada entitat involucrada, els qui, a més, han firmat l'acta fundacional del seguici.

De fet, feia un parell d'anys que el projecte ja començava a coure's. Jordi Garcia, membre de Lleó de Sabadell, ha reivindicat que la nova organització serà el primer seguici de la història de Sabadell. Ciutats com Reus, Manresa o Tarragona, entre d'altres, en tenen des de fa anys. "Érem de les poques capitals de comarca que no teníem una unió d'entitats culturals. Ara, podrem enriquir la cultura popular de la ciutat, ja que participarem en totes les festes i celebracions de Sabadell", ha afirmat.

Per la seva banda, Lydia Orobitg, membre dels Gegants de Gràcia de Sabadell i de l'entremès Àguila de Sabadell, ha admès que probablement sí que hi va haver un seguici a la ciutat, però no hi ha res escrit. "Al segle XX ja participaven músics, entremesos i gegants a les festes de Sabadell, però no se sap si formaven una sola organització", ha explicat.

10 entitats formen el Seguici Festiu de Sabadell

D'altra banda, José Luis Fernández, president dels Trabucaires de Gràcia, ha enumerat les deu entitats que han donat el vistiplau a formar part del Seguici Festiu de Sabadell. Elles són la Colla de Geganters i Grallers de Gràcia de Sabadell, el Ball de Diables de Sabadell, els Gegants i Capgrossos de Sabadell, l'Associació Amics Encultura't, l'Esbart Sabadell Dansaire, els Diables de la Creu Alta, les Forques de Can Deu, els Trabucaires de Gràcia de Sabadell, la Colla Antiga de Sabadell, els Federins de la Creu Alta i la Colla de Bastoners de Sabadell.

De moment, però, no descarten que en un futur a mitjà termini més entitats de la ciutat s'uneixin a la nova organització. Fernández ha indicat que tindran un paper bàsic en l'obertura i tancament de les festes majors d'enguany, així com tindran una participació destacada a les festes de la Salut. "Crearem un protocol per tal d'estar en totes les celebracions de Sabadell. La cultura no hi pot faltar", ha conclòs.

