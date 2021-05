La Pregària per la Unitat dels Cristians se celebrarà aquest mes de maig

Per tal d’esquivar en la mesura del possible la pandèmia de la Covid-19, el Moviment Ecumènic de Sabadell-Diàleg Intercristià i l’Església de Crist de Sabadell (comunió anglicana) celebraran la Pregària per la Unitat dels Cristians el pròxim 22 de maig, amb la intervenció de diversos representants de les confessions anglicana, baptista, catòlica i pentecostal, i en un format híbrid: presencial i virtual.

Enguany, els textos litúrgics han estat elaborats per les germanes de la comunitat monàstica de Granchamp (Suïssa) i publicats conjuntament, d’una banda, pel Consell Mundial d’Esglésies (associació ecumènica formada per anglicans, protestants, ortodoxos i altres denominacions cristianes) i, de l’altra, per l’Església Catòlica Romana.

El tema escollit, “Manteniu-vos en el meu amor i donareu molt de fruit”, que té el seu fonament en Sant Joan 15,1-17, expressa la vocació de la Comunitat de Grandchamp per la pregària, la reconciliació i la unitat en l’Església i en tota la família humana d’aquesta comunitat formada per una cinquantena de membres.

La traducció al català dels textos per a la Pregària per la Unitat és obra del Centre Ecumènic de Catalunya, al qual es troba vinculat el Moviment Ecumènic de Sabadell.

