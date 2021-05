Desarticulada una organització que havia robat or i joies en un domicili de Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal que havia robat or i joies en un domicili de Sabadell i en altres localitats de Catalunya. Els agents van detenir dimecres passat, a Tarragona, sis persones d'entre 19 i 50 anys, quatre de nacionalitat croata i dues russes, com a presumptes autores d'un delicte d'organització criminal. Dels sis detinguts, a tres dones i a un home se'ls atribueixen nou delictes de robatori amb força a domicili; mentre que a l'altra dona i a l'altre home se'ls acusa d'un delicte de receptació. Aquests dos últims eren propietaris d'una botiga d'or i fonien les joies provinents dels robatoris. Es calcula que el material intervingut, entre joies i or, tindria un valor aproximant d’un milió d’euros.

La investigació policial es va iniciar al maig quan els Mossos van tenir coneixement d’un seguit de robatoris en domicilis arreu del territori darrere dels quals hi havia una organització criminal perfectament conxorxada. A banda del robatori a Sabadell, en van cometre tres a Tarragona (Tarragonès), dos a Balaguer (Noguera), un a Valls (Alt Camp), un a Solsona (Solsonès) i un darrer a Parets del Vallès (Vallès Oriental). De la investigació es desprèn que els detinguts sempre es desplaçaven amb el mateix vehicle arreu del territori.

Desarticulem a Tarragona una organització criminal que s'havia especialitzat a robar or i joies de domicilis d'arreu del territori. Els arrestats fonien les joies i blanquejaven els diners a través d'una botiga de compravenda d'or pic.twitter.com/DWI8tWZj5g — Mossos (@mossos) May 9, 2021

Verificaven que no hi hagués ningú a l'interior

Normalment feien comprovacions abans d’entrar a robar i tocaven el timbre per verificar que no hi hagués ningú a l’interior. Un cop asseguraven que la casa no estava habitada utilitzaven una escala telescòpica per accedir a les plantes superiors mentre alguns dels membres vigilaven l’entorn.

A mesura que anava avançant la investigació, els Mossos van relacionar un matrimoni, propietaris d’un establiment de compravenda d’or de Tarragona, amb els membres de l’organització. Aquests fonien l’or provinent de les joies sostretes als robatoris i d’aquesta manera evitaven la seva identificació i no deixaven rastre de la procedència.

Amb els membres del grup identificats i la seva activitat il·lícita corroborada, els Mossos d’Esquadra van muntar un dispositiu policial el 5 de maig en el qual es van realitzar dues entrades i perquisicions en els domicilis dels detinguts, a Vila-seca (Tarragonès) i Cubelles (Garraf).

En el domicili de Cubelles es van detenir tres dones i un home. Allà es va intervenir l’escala telescòpica utilitzada en els robatoris, així com eines i altres estris emprats pels lladres. A més, es va trobar documentació, diversos mòbils, 12 peces de joieria, una balança de precisió i es va intervenir el vehicle que utilitzaven per desplaçar-se. En el domicili de Vila-seca es va intervenir una arma de foc curta detonadora, tipus pistola calibre nou mil·límetres; 700 euros en efectiu, 60 peces de joieria, telèfons mòbils i un vehicle d’alta gamma.

Finalment, en l’establiment de compravenda d’or de Tarragona es va detenir els propietaris i es van comissar 13.000 euros en efectiu, 80 peces de joieria, més de 13 quilos de peces d’or i dos forns per desfer les joies. Una de les detingudes va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant l’autoritat judicial quan sigui requerida. La resta van passar aquest dissabte a disposició judicial.

