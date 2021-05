L'Ajuntament de Barberà reclama que s'aclareixin les causes de l'accident d'aviació d'ahir

L'Ajuntament de Barberà del Vallès ha emès un comunicat en què reclama que la Generalitat de Catalunya convoqui una Comissió de Seguiment per tal d'aclarir les causes de l'accident d'aviació d'ahir a prop de l'aeroport de Sabadell (a les vies del tren de la línia R-4, en el terme municipal de Barberà), així com demana que doni les explicacions oportunes. "Volem traslladar a la Generalitat el nostre malestar per la manca de comunicació immediata de l’accident, sense cap intervenció ni comunicació dels seus responsables polítics, la qual cosa entenem com un greu desistiment de les seves obligacions i competències", lamenta l'Ajuntament, en el comunicat.

L'executiu municipal s'oposa al "creixement dels serveis no essencials" que consideren que darrerament està portant a terme l’aeroport de Sabadell. "Sols generen un benefici econòmic privat, menystenint la salvaguarda del bé públic de la seguretat de la ciutadania que vivim al voltant de l’aeroport", afirmen.

Desig de ràpida recuperació de la pilot

L'Ajuntament de Barberà també ha expressat el seu desig d’una "ràpida recuperació" de l’única persona ocupant de l’avioneta i que ha estat hospitalitzada amb pronòstic menys greu. "El més important en aquests moments és la situació sanitària d’aquesta persona", expliquen en el comunicat.

Així mateix, des de l'Ajuntament agraeixen la "ràpida actuació" dels serveis mèdics, dels Bombers, dels cossos de seguretat dels Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policies locals de Sabadell, Badia del Vallès i Barberà i la gestió del transport ferroviari d’Adif per "preservar la seguretat al voltant de l’accident i minimitzar el risc per a la ciutadania".

