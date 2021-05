Només tres regidors han rebut la vacuna del coronavirus

Tres regidors. Manuel Robles (PSC), Pere Farrés (ERC) i Quim Carné (Junts) són els polítics sabadellencs que s’han vacunat contra el coronavirus. Només una desena part del ple municipal (11%) ha rebut la primera dosi de la vacuna, per sota de la mitjana de la població immunitzada de la ciutat (31%). Tots tres són professors, tot i que només Farrés i Carné estan en actiu. Robles, regidor d’Educació amb dedicació exclusiva, ha rebut la dosi per la seva edat.

És l’únic polític de més de 60 anys en un dels plens municipals més joves de la història: la mitjana d’edat és de 44 anys. “No només és la immunitat vírica, sinó la tranquil·litat que et deixa la vacuna”, assegura el responsable d’Educació, que anima tothom a vacunar-se. “Ho recomano totalment. He pogut abraçar els meus pares, de 80 anys, ara que ells i jo estem vacunats”, hi coincideix el republicà Pere Farrés, professor a l’escola Xaloc (Ca n’Oriac).

Entre els regidors no hi ha policies, serveis d’emergències o personal sanitari en actiu. Així que el criteri principal a l’hora de vacunar-se és l’edat. En aquest sentit, es vacunaran en qüestió de dies la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González (PSC), les portaveus municipals Nani Valero (Crida) i Lourdes Ciuró (Junts) i el regidor Lluís Perarnau (Crida). Els quatre van néixer entre els anys 1962 i 1971.

La líder juntaire entra per la mínima en aquesta llista, perquè farà 50 anys el proper juny. La resta haurà d’esperar. La meitat dels regidors es troben en els seus quaranta i –si es compleixen els plans del Departament de Salut– seran vacunats a partir del mes de juny. Encara no hi ha una data per als més joves, entre els quals hi ha l’alcaldessa, Marta Farrés, i la seva mà dreta, el primer tinent Pol Gibert, que tenen 39 i 33 anys respectivament.

Si es mantenen els criteris d’edat, Laura Casado (Ciutadans), Glòria Llobet (ERC) i Eloi Cortés (PSC) seran els últims a ser immunitzats.

