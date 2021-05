S'engega una campanya d'enviament de xeringues per les vacunes cubanes

La Plataforma Sabadell amb Cuba s'adhereix a la campanya internacional Els bloquejos maten, la teva solidaritat dona vida, impulsada per SODePaz. L'objectiu principal és aconseguir la recaptació de fons durant un mes, ja que la campanya s’ha iniciat avui, 10 de maig, i finalitzarà a principis de juny.

Tot i tenir vacuna pròpia, Cuba no pot adquirir la quantitat necessària de xeringues per vacunar tota la població, ja que des de fa gairebé seixanta anys pateix un bloqueig per part dels Estats Units, que limita el comerç amb altres països. En aquest sentit, el president del Casal Cubà, Joaquim Heredia, fa una crida a la ciutat perquè “aboqui solidaritat activa i urgent amb el poble de Cuba”.

El preu és de 0,08 euros per cada xeringa i agulla. En total per cada euro es poden comprar 12 xeringues. La secretaria del Casal Cubà de Sabadell, Tere Ibáñez ha assegurat que segons els assajos clínics s'espera que a l'agost més de la meitat de cubans estiguin immunitzats. “Necessitem tota la solidaritat possible, perquè representa el que tots i totes volem, un món més solidari i humà”, afegeix Ibáñez. Traduït amb dades, Cuba té una població 11 milions de persones, per això necessita comprar prop de 34 milions de xeringues per poder immunitzar-les.

Per facilitar la recaptació, Sabadell amb Cuba organitzarà diferents actes solidaris. Ara per ara n'hi ha dos de previstos, però la plataforma assegura que n'hi haurà més. D'una banda, s'estima fer un vermut solidari al Casal Cubà el diumenge 16 de maig; i, de l'altra, el 29 de maig, un col·loqui al Casal Can Capablanca.

Bloqueig cubà

Tot i l'escassetat de recursos, Cuba ha desenvolupat dues de les 23 vacunes contra la Covid-19 que es troben en la fase tres arreu del món. A més, n'han fabricat tres més que estan de camí, ja que es troben en la primera fase. El problema actual és que tot i tenir la vacuna no poden comprar xeringues per poder-les posar a la seva població. El motiu principal és l'embargament comercial, econòmic i financer dels Estats Units cap a Cuba, també conegut com a bloqueig. El país llatinoamericà està limitat per comerciar amb altres països, fet que dificulta poder obtenir productes de primera necessitat.

Així mateix, la campanya és a escala internacional. A Europa, països com Alemanya, Luxemburg, França i Suïssa s’hi han adherit. D'altra banda, en l'àmbit estatal la campanya ha estat impulsada per l'ONG Solidaritat pel desenvolupament i la Pau (SODePAZ), recolzada pel Moviment Estat de Solidaritat amb Cuba (MESC), entitat que agrupa una quarantena d'organitzacions i col·lectius espanyols. En aquesta línia, a Catalunya l'ha impulsada la Plataforma Defensem Cuba, en la qual formen part una vint-i-cinquena d'entitats, entre elles el Casal Cubà de Sabadell.

