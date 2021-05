Enderrocaran uns edificis problemàtics del Centre

Des de fa prop de vint anys les tres cases angleses que fan cantonada entre els carrers de Lacy i de Sallarès i Pla estan abandonades. I el seu estat de conservació amoïna els veïns, que alerten que “s’estan ensorrant per dins, és un conjunt molt perillós, està en molt mal estat”, tal com denuncia Xavier Gómez. Els successius governs municipals que han liderat la ciutat han donat continuïtat als procediments per posar fi a la situació i aquests passos estan més a prop de donar els seus fruits.

La voluntat de l’Ajuntament és enderrocar els immobles si no es localitzen els seus propietaris, cosa que ha estat impossible fins ara tot i haver fet un requeriment. Per això, el passat 13 d’abril es va fer un pas més i el consistori va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’últim requeriment a la propietat abans d’actuar subsidiàriament, tal com afegeixen fonts municipals. Especialment, des del novembre de l’any passat s’ha requerit sense èxit que s’arregli la façana del carrer de Sallarès i Pla perquè s’han produït diferents esquerdes i despreniments.

Com a mesura provisional, l’Ajuntament va precintar la façana amb cinta i un parell de tanques que actualment ja no hi són. Tot i això, aquests procediments “són molt garantistes i s’allarguen durant molt temps”, de manera que encara poden passar mesos i anys abans que l’enderroc no es faci efectiu, tal com subratllen fonts coneixedores del cas. Per fer l’enderroc també caldrà redactar el projecte executiu i, sobretot, tenir la partida pressupostària per fer-ho.

Habitatges conflictius

El conjunt d’habitatges, els números 71, 73 i 75 del carrer de Lacy, han passat diferents situacions, però especial rellevància va tenir el període en què van estar ocupades entre els anys 2010 i 2013 segons diferents veïns. Gómez recorda aquella època en què almenys tot el Centre coneixia la situació dels edificis. “Eren unes famílies molt problemàtiques perquè embrutaven el carrer i hi tiraven escombraries”, explica.

Precisament, el 2013 el consistori va tapiar les cases per ordre judicial i des d’aleshores han acumulat brutícia i desperfectes. Un altre veí, Alfons Enrique, recorda que “la cosa va acabar malament” i que el problema és que la propietat s’ha anat disseminant amb el temps. Un dia que aquests veïns feien una boda, afegeix, van marxar i els altres veïns del barri van trucar als bombers. Aquests, segons Enrique, “van veure el mal estat que tenien les cases i que hi podia haver hagut un accident i l’Ajuntament hi va actuar”. Tal com relata aquest sabadellenc, l’estat de l’interior d’aquests immobles no complia els mínims higiènics exigibles a qualsevol domicili.

Un altre veí, que prefereix mantenir l’anonimat, comparteix que “el que s’hauria de fer és enderrocar tot el conjunt, és insalvable”. Des de casa seva assegura que els veïns “veiem cada dia que això està pitjor i ves a saber si caurà a terra. L’estat és terrible”.

