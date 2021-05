Il·lusions renovades en la mostra gegantera per la Salut

La il·lusió de tornar al carrer ha quedat palès en el lluïment de les 7 colles geganteres de Sabadell han ofert aquest dilluns 10 de maig, en el marc de la festa de la Salut. Vora 200 persones entre colles i públic han omplert el pati del Casal Pere Quart, al centre de la ciutat, per commemorar una festa que, a causa de la pandèmia, l'any passat no va poder celebrar-se. L'ocasió també ha servit per estrenar en societat la figura del Lleó de Sabadell, presentat de forma telemàtica el passat 26 de desembre.

Malgrat no haver pujat fins al Santuari de la Mare de Déu de la Salut com cada any, geganters, grallers i bastoners han entomat amb força l'oportunitat de tornar a actuar per la ciutat a través d'una actuació conjunta. Colla a colla, les diferents agrupacions han fet ballar els seus gegants sota la música de les gralles i un cel ennuvolat que ha respectat fins el final.

Primer ha sigut el torn de Xenan i Elionor, els Gegants de Gràcia, seguits pels gegants tallarets de la Creu Alta coneguts com els Nuvis, així com els de la Concòrdia, el Barracó i la Rosella. Tot seguit, ha sigut el moment del Llucià, de l'Agrupació Pessebrista de Sabadell, així com dels Gegants de la Puríssima i el Montcau i la Mola, els Gegants del Rodal de Can Rull.

Finalitzats els balls, ha sigut el moment de presentar al Lleó de Sabadell, que ha acudit al mig del pati per reverenciar el públic sabadellenc, i donar pas als quatre balls de bastons. Han començat els més petits i, mica en mica, l'exhibició ha anat pujant en destresa i categoria amb un apoteòsic final dels bastoners de la ciutat. Per últim, tots els gegants han acudit al mig del pati per donar les gràcies al públic i ballar sota les notes de "Passi-ho bé", de La Trinca.

