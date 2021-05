Campus d'astronomia: passar el juliol mirant al cel

L'Agrupació Astronòmica de Sabadell torna a organitzar el seus Campus d'Astronomia aquest estiu de 2021. Son cursos d'estiu intensius, pensats per a tots els públics i també molt convenients per fer el TDR de batxillerat. Tindran lloc per setmanes, entre el 5 i el 30 de juliol.

A la part teòrica s'explica com són els astres que s'estudien i els fenòmens físics que hi ha darrera. I a la part pràctica s'explica com és i com funciona un observatori astronòmic, com es fan imatges i com s'obtenen dades científiques. Els alumnes fan una sessió pràctica a l'observatori.

Cada campus dura una setmana i es pot fer tan on-line (per Zoom, de 9 h a 10:30 h i de 11 h a 12:30 h) com presencia (de 17 h a 18:45 h i de 19:15 h a 21 h, a més més d'una nit d'observació). Podeu consultar els horaris al seu web.

Casal de Robòtica

Per una altra banda, l'Astronòmica també recupera el seu Casal de Robòtica, que està dedicat la programació de jocs i a la creació d'apps, per a joves a partir de 12 anys. Tindrà lloc del 28 de juny al 30 de juliol, en horari de 9 a 13 h.

