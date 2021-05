El Sabadell RC alça la veu contra l'Ajuntament

El Sabadell Rugby Club ha dit prou i, a través d'un comunicat, ha denunciat el "maltractament institucional" que pateix per part de l'Ajuntament de Sabadell: "Sembla que seguim sent un club residual, sense la mínima importància per la ciutat", s'explica a la missiva.

Des del club es lamenta que durant set anys no s'hagi pogut tenir una "estabilitat" d'horaris i instal·lacions perquè el club pugui "continuar creixent". Aquest hàndicap dificulta "la conciliació personal i familiar" i la "captació de nous jugadors i jugadores", clau per la subsistència del club. Tanmateix, s'afirma que l'entitat sabadellenca "sempre ha estat al corrent dels pagaments", inclús quan no ha pogut desenvolupar la pràctica esportiva –confinament– mentre denuncien que "no veiem que l'Ajuntament ens ajudi a trobar una solució amb tots aquests impediments que ens col·loca".

Per últim, i recordant que el sènior masculí del Sabadell RC "és un fix a la fase d'ascens de la màxima categoria del rugbi de casa nostra", i el femení "ha trencat els tabús d'aquest esport", s'espera que amb aquest comunicat el consistori "prengui consciència de les necessitats" per tal que els practicants del rugbi tinguin uns "horaris dignes i unes instal·lacions on el club pugui establir-se i sentir-les com a casa nostra".

