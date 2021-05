La progressió del cranc

[Per Josep Rof, enginyer industrial i expert en innovació]

Som dissabte dia 10 d’abril. Obro el Diari de Sabadell. Estic una mica cansat, però el fullejo una mica. Després vaig a la plana 4 i 5 per llegir les inversions que es demanen per als fons europeus Next Generation.

Primer, desplegament de la telefonia 5G i fibra òptica a tots els polígons i zones empresarials de manera que puguin tenir, com a mínim, un cabal 10 vegades del que té molta gent a casa. Anem bé, igual que si no hi ha carreteres, no pot haver-hi transport de mercaderies, si no hi ha la base de telecomunicacions, no es pot avançar en àrees de coneixement i empreses avençades.

Amb aquesta base, Sabadell invertirà per ser un referent com a smart city, que l’objectiu és fer la vida millor per als seus ciutadans. Un dels eixos és que tots els tràmits es puguin fer des d’un dispositiu, com ara el mòbil, sense haver de fer cues interminables. No en va, les queixes dels sabadellencs contra l’administració pública i els serveis municipals ocupen el segon lloc (26,9%).

Un cop hi ha la base de telecomunicacions, el Centre Metal·lúrgic, la Cambra de Comerç i el CIESC, crearan un Centre Industrial Avançat per desplegar un Hub d’Indústria 4.0, per arribar a ser un ens de referència europeu.

Es crearà un consorci entre el Taulí (UDIAT), la UAB i ESDI per desenvolupar el Centre Avançat d’Imatge Clínica, per utilitzar la intel·ligència artificial per l’anàlisi d’imatges mèdiques, on ara la UDIAT ja és un referent. L’objectiu, a més, seria oferir serveis globals i no sols per als pacients del Taulí.

Vist que moltes empreses distribuïdores de vehicles són sabadellenques, utilitzar el nou Corredor 5G del Mediterrani per ser un centre de proves. També, avançar cap a un Hub Expert en Blockchain (cadenes de blocs) per gestionar solucions punteres per a la traçabilitat de totes les peces de recanvi i les reparacions de vehicles.

Addicionalment, també s’invertirà en... i de cop em desperto. M’havia adormit en començar a llegir l’article. Avui, he fet massa esforç a la cursa de La Llanera i això té les seves conseqüències. Resulta que ho he somiat. Llegim-ho bé.

La primera inversió, 190 milions, és en rehabilitació energètica d’edificis. Home, està bé, però de transformador de ciutat, poc. Seguim amb la mentalitat de la construcció.

La segona, 121 milions és per modernitzar la xarxa hídrica. Home, això ho ha de fer, tant sí com no, la concessionària i ho paguem els abonats amb el rebut de l’aigua. I, no cal dir-ho, seguim amb la construcció.

Només quan arribem a la tercera inversió, Gran Via-Ripoll, sí que és transformadora, no sols per la part més ecològica sinó, sobretot, per potenciar el coneixement. I en aquesta línia, el Hub d’Innovació Aeronàutica a l’aeroport seria un altre cas interessant.

És convenient recordar que la part intel·lectual, de coneixement i alt valor afegit, és la que podria donar un futur més bo als nostres fills. De fet, avui dia, el sector de la tecnologia ja ocupa a Catalunya més persones que el de l’automoció.

En el mateix diari, el terrassenc Xavier Marcet, gran expert en empreses, diu a la plana 6: “Sabadell i Terrassa han deixat perdre el capital industrial i part del social d’una forma poc conscient”. Si veiem les inversions, res de res per avançar cap a una: “Aposta per una indústria manufacturera i avançada i radicalment compromesa”.

A Sabadell seguim progressant com els crancs: cap enrere.

