Salut alerta que prop d'un 10% de les persones que demanen cita per vacunar-se no s'hi presenten

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha lamentat que entre 8 i el 10% de les persones que demanen cita per vacunar-se no s'hi presenten. Ha fet "una crida" a què els ciutadans acudeixin o desprogramin les cites per no incrementar la feina del personal sanitari. Per altra banda, Argimon s'ha mostrat favorable a un "oci nocturn reglat" per "evitar" imatges com les que es van veure la nit del dissabte en què va decaure el toc de queda a ciutats com Barcelona.

El doctor ha destacat l'evolució positiva de les dades de la incidència de la Covid-19 i ha apuntat que si bé considera "molt fàcil governar a cop de decret" cal "apel·lar més a la responsabilitat". Argimon ha explicat que la no assistència a les cites concertades de vacunació és "un problema seriós" perquè quan es descongela la vacuna de Pfizer té una vida útil de cinc dies.

"Per cada cita que no s'omple, els equips han de fer tres trucades per trobar una persona. Si no han vingut 500 persones, això vol dir 1.500 trucades que se sumen a la resta de feina que han de fer", ha apuntat.

Sobre l'obertura de l'oci nocturn, Argimon ha dit que "és un dels sectors que més ha patit des del punt de vista econòmic". Ha explicat que en la reunió que van mantenir divendres passat van parlar d'un calendari i una reobertura controlada.

