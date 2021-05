El Centre d'Esports critica amb duresa la decisió del retorn selectiu del públic

Malestar absolut. Així es podria resumir la reacció del Centre d'Esports Sabadell sobre el retorn selectiu del públic als estadis dels clubs professionals aprovada pel Govern espanyol i confirmada per LaLiga en una reunió celebrada aquest dijous. La condició per obrir els camps és que la Comunitat Autònoma estigui en l'anomenada Fase-1, premissa que només compleixen Galícia, Comunitat Valenciana, Múrcia i les Illes Balears. En conseqüència, la Nova Creu Alta queda exclosa i no podrà acollir partits amb espectadors aquesta temporada.

Els clubs de la Liga Santander i SmartBank havien acordat prèviament el vistiplau a una obertura generalitzada amb restriccions i s'acceptava la possibilitat d'alguna exclusió per la situació sanitària, com és el cas del País Basc, però ningú s'esperava que fos tan selectiva. Si ens fixem en la Segona A, només equips com el Castelló, Lugo, Cartagena o Mallorca podran albergar partits amb públic, tres dels quals són rivals directes del Sabadell en la lluita per la permanència. Potser això ha provocat una reacció força contundent del Consell d'Administració del Centre d'Esports.

"Volem traslladar el nostre malestar amb la decisió del govern", que titlla de "mesura discriminatòria perquè desvirtua la competició en el seu tram més decisiu". S'entén que el "retorn proporcional del públic a tots els estadis aniria en coherència amb l'obertura d'altres esdeveniments en el sector cultural i esportiu". També sol·licita a les autoritats "el retorn del públic en les mateixes condicions per a tots els equips de LaLiga". Deixa clar que "en aquesta línia, hem estat pioners a l'hora d'enviar tots els protocols i adequacions per complir amb les mesures indicades per LaLiga i el Govern".

Amb tot, el Centre d'Esports assegura que "continua treballant perquè els socis puguin tornar a la Nova Creu Alta i viure amb l'equip un final de temporada que necessita la força de tots. Sou imprescindibles i us sentim a prop", conclou la nota oficial del club. De moment, això sembla gairebé impossible perquè Catalunya té encara dues províncies (Girona i Lleida) en Fase-3. Tot apunta que s'haurà d'esperar a la pròxima temporada. Si el Sabadell continua a la Lliga SmartBank, ja sap que començarà la lliga el cap de setmana del 14 i 15 d'agost. Així ho ha aprovat la LFP i ara només cal la ratificació de la Federació Espanyola de futbol.

A les xarxes també socis i aficionats del club han expressat la seva indignació per aquesta decisió que alguns qualifiquen d'una clara "adulteració de la competició". Com a mínim s'han modificat les condicions del campionat. Mentre a la Nova Creu Alta no hi haurà cap espectador, al Nou Castàlia de Castelló o el Cartagonova de Cartagena podran assistir prop de cinc mil persones segons les pautes establertes del 30 per cent de la capacitat dels estadis amb un màxim de 5.000 espectadors. Una situació desconcertant. Penyistes consultats pel Diari de Sabadell parlen d'una decisió "esperpèntica" i no es descarten algunes accions de protesta en la prèvia del Sabadell-Tenerife del pròxim dilluns en l'entorn de l'Estadi.

