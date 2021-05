Icones amb cent anys de diferència

L’Aplec de la Salut és una data assenyalada per visitar el santuari sabadellenc. Des d’aquesta banda del Ripoll, les vistes de Sabadell són privilegiades, tal com remarca l’autor d’aquesta fotografia, el conegut Toni Ten, que va aprofitar el dilluns passat per anar-hi.

“Com podries reconèixer Sabadell si no hi hagués res?”, pregunta. I la resposta la té molt clara. La panoràmica que ofereix el balcó del Ripoll permet distingir perfectament la Torre de l’Aigua i la Torre Millenium, separades per 1,8 km i gairebé 100 anys de diferència.

La primera es va inaugurar el 1918 i la segona, el 2002. “Són el passat i el present, l’antic i el modern”, resumeix. A Toni Ten li agrada titular les seves fotografies amb noms de cançons, llibres, pel·lícules o algun nom que se li ocorri. En aquest cas, la imatge es diu Perfils, destacant la presència de les torres.

