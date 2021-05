Les infermeres reclamen més reconeixement i personal

Les infermeres sabadellenques reclamen més personal i reconeixement per part de les administracions després d’haver superat ja els moments més durs de la pandèmia de la Covid-19. El Dia Internacional de les Infermeres, commemorat ahir dimecres 12 de maig, ha servit per visibilitzar novament el paper d’aquest col·lectiu.

Elles reivindiquen haver estat a primera línia igual que la resta de la seva vida laboral. “Ser infermera és ser-hi cada dia”, remarca la infermera quirúrgica del Taulí Montse Guarch. Ara bé, la pandèmia ha estat extenuant en molts casos, com el seu, i assegura que “en l’àmbit professional, una altra cosa així i me’n vaig a treballar de caixera”.

El seu cas, com altres, continua gràcies al fet que segueix un tractament psicològic per superar l’ansietat acumula. Segons Guarch, “si les infermeres estiguéssim ben tractades, moltes no haurien marxat a treballar fora” els últims anys.

Ràtios insuficients

La manca de personal al Taulí també la comparteix la infermera de l’UCI Cristina Guillem. Amb el coronavirus ha augmentat la ràtio d’infermeres per pacient en aquesta zona però, a parer seu, “per culpa de la falta de personal no és l’adequada. Esperem que això torni a la normalitat i tornem a tenir la ràtio correcta”. En el seu cas també destaca que, per sort, actualment l’hospital “està ben organitzat i els pacients estan ben ubicats i sectoritzats, tenim la sensació de més control”.

La pandèmia ha portat a treballar braç a braç professionals que no ho havien fet mai i n’ha acostat d’altres com les tècniques auxiliars d’infermeria (TCAI) a les infermeres. “Pràcticament no hi va haver diferència perquè tots fèiem una mica de tot excepte sobrepassar els límits del teu coneixement”, explica la TCAI Sara Béjar.

D’altra banda, la infermera pediàtrica del CAP Nord Laura Muñoz remarca que en aquest cas “sempre anem més limitades de personal perquè tenim poblacions molt grans per atendre i pluripatològiques” que requereixen més temps de visita.

