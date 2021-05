Torna la festa BBVA de la Primavera amb un concert a l'Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell

El diumenge 16 de maig es celebrarà en un format molt especial la Festa BBVA de Primavera organitzada per la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb el suport de BBVA, aquesta jornada familiar tindrà lloc de 10 a 13 h amb un seguit d’activitats de temàtica sobre aquesta època de l’any i com a novetat hi haurà unconcert amb el grup El Pot Petit a la tarda, de 18 a 19.15 h. La Festa BBVA de la Primavera del 2019, que és la darrera que es va realitzar, va atraure més de 7.000 persones a l’Espai Natura 1859 Caixa Sabadell. L’any 2020 no es va poder fer.

La del 2021 serà una edició especial de la Festa BBVA de la Primavera a l’Espai Natura de Sabadell ja que s’ha volgut mantenir l’esperit de la festa que es fa cada any a la masia de Can Deu però adaptant-la a les noves circumstàncies.

Així, s’emetrà la festa des de la masia sense públic, que anirà seguint-la pel canal de YouTube de la Fundació i participant-hi per les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter amb el hashtag #festaBBVAprimavera. Dies abans de la festa les famílies podran participar al Kahoot, un concurs de preguntes i respostes sobre l’Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell.

Es podrà participar activament de la festa realitzant simultàniament a casa les mateixes activitats que s’oferiran diumenge 16. Per fer-ho caldrà tenir preparats els materials del llistats corresponents a cada activitat, disponibles al web de la Fundació.

Al llarg del matí de diumenge 16 anirà apareixent un cargol tafaner. Caldrà estar atents i apuntar els moments en què aparegui, per poder participar al concurs d’un cap de setmana a l’alberg rural “Lo molí de Bot”, a la Terra Alta.

Programa lúdic familiar

Cada activitat programada tindrà diferents entrades, d’entre 5 i 10 minuts de durada, que s’aniran emetent al llarg del matí alternativament. En alguns tallers oferirem la possibilitat que els participants facin l’activitat simultàniament a l’emissió, per això caldrà que prèviament s’hagin descarregat i preparat els estris i materials necessaris; els llistat es podran trobar al web de la festa.

A partir de les 10 h comptarem amb els conductors de la festa: la Mercè Martínez i en Marc Sabater, que aniran presentant les diferents activitats. En aquesta edició participaran en Miquel Casas esculpint fusta amb una motoserra, les aus rapinyaires dels Falcons del Fai ens faran una exhibició de vol i els gossos d’atura del Turó de les 9 cabres ens faran una demostració de les seves habilitats per guiar un ramat.

També podrem gaudir dels tradicionals tallers de Natura, de la visita a la granja per conèixer els animals, la visita al Museu de la Vida al Camp i d’un taller de cuina per elaborar coques de recapte.

I, naturalment, es podrà participar aportant comentaris, fotografies i vídeos a les xarxes socials amb el hasthag #festaBBVAprimavera.

Gran fi de festa!

A l’Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell també volem celebrar que cada cop som més a prop de poder tornar a trobar-nos en persona i per això hem programat una gran actuació de fi de festa amb el grup “El Pot Petit” a la tarda, de 18 a 19.15 h. Obrirem portes a les 17.15 h, no feu tard!

Al concert podran assistir-hi un màxim de 500 persones que prèviament hauran hagut de comprar l’entrada per avançat. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web de la Fundació a codetickets. Caldrà seguir en tot moment les recomanacions per a prevenir la covid: mantenir la distància social entre grups bombolla familiars, fer ús del gel hidroalcohòlic i portar mascaretes (obligatòries per a majors de 6 anys, recomanades de 3 a 6 i optatives per a menors de 3 anys).

