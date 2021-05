Invest in Sabadell, la nova iniciativa per atreure empreses

“Hem de ser una ciutat atractiva per portar empreses de coneixement i digitals. Això només s’aconsegueix si es posa una catifa vermella a totes les empreses que vulguin invertir aquí”. La reflexió d’Arnau Bonada, president de la Xarxa Onion, és compartida per la majoria dels empresaris i emprenedors de la ciutat: Sabadell ha deixat escapar oportunitats de negoci. Durant anys, les empreses no han vingut i s’han instal·lat en altres ciutats. Hi havia massa traves administratives i també faltava una marca de ciutat.

On era Sabadell

No són només percepcions. Les dades també indiquen que Sabadell s’ha quedat enrere en la captació de noves empreses. Segons els càlculs del D.S. a partir de l’INE, en els últims cinc anys, el teixit empresarial de la ciutat ha crescut un 6,2%, per sota de la mitjana provincial (+7,7%) i de Barcelona ciutat (+8,4%). La indústria està igual que fa un lustre i el comerç fins i tot ha anat a la baixa (-0,2%). Respecte abans de la crisi financera (2008), l’oferta laboral està encara un 6% per sota, segons l’Observatori de l’Economia Local. Mentre això passava a Sabadell, altres ciutats del Vallès han agafat embranzida: més d’un miler d’empreses s’han instal·lat a Sant Cugat entre el 2015 i el 2020 (+10,5%). Amb la meitat de població, el seu teixit empresarial equival al 70% de Sabadell. Tot plegat en un context marcat per la pandèmia. Què està passant? Com es pot revertir aquest declivi?

Cap on va Sabadell

Per capgirar la situació, el teixit empresarial i l’Ajuntament s’han unit per fer de Sabadell una ciutat captadora d’inversions, empreses i professionals. Business friendly. L’administració local –amb la col·laboració d’emprenedors i empresaris i altres institucions, com Acció– ha impulsat Invest in Sabadell, una iniciativa per atraure inversors a la ciutat.

Es tracta d’un projecte global, de portes endins i enfora: d’una banda, l’Ajuntament es posa ordre. S’acceleren tràmits i llicències i es crea un servei d’acompanyament per a inversors, a qui s’ofereixen bonificacions fiscals –descomptes del 75% en l’IAE, obres i residus–. D’altra banda, es crea una marca de ciutat, amb una identitat i una pàgina web, a partir dels actius que ja té la ciutat. “Venien empreses a invertir i no teníem res per ensenyar-los”, argumenta l’alcaldessa, Marta Farrés, que vol que Invest sigui una declaració d’intencions: “Hi ha qui està en contra de l’empresa privada, i hi ha qui entén l’arribada d’inversions com la creació de riquesa i de llocs de feina. A Sabadell en volem d’aquest segon grup”, explicita.

Una ciutat amb actius

En la creació d’Invest in Sabadell, s’ha volgut assenyalar les potencialitats de la ciutat i situar-les sobre el mapa: les zones de creixement empresarial (Ripoll, Sant Pau de Riu-sec), actius vinculats al coneixement i a les noves tecnologies (UAB, Aeroport, Esdi, entre d’altres), els referents esportius i culturals de Sabadell. Com a atractius, es destaquen les bones connexions per carretera i tren (FGC, Rodalies) i la proximitat amb Barcelona.

Una de les idees cabdals de la marca és el bon posicionament de la ciutat en sectors estratègics, com l’automobilístic, el farmacèutic i el sociosanitari, i l’agroalimentari, entre molts d’altres. En aquest sentit, segons l’Idescat, Sabadell se situa com el tercer municipi de Catalunya en nombre d’empreses (14.804) i el cinquè en generació de riquesa, només per sota de Barcelona, l’Hospitalet del Llobregat, Terrassa i Sant Cugat. L’activitat econòmica de la ciutat suma 4.169 milions d’euros a l’any (valor afegit brut, 2018).

Iniciativa amb suport empresarial

La iniciativa Invest in Sabadell ha implicat un procés de més d’un any i mig –amb la pandèmia de la Covid pel mig–. Han calgut mesos de diàleg i col·laboració publicoprivada per culminar el projecte. Ara que és una realitat, les principals entitats econòmiques de la ciutat mostren la seva satisfacció.

“És una carta de presentació que situa Sabadell en el portal sud d’Europa”, apunta la presidenta del CIESC, Alicia Bosch. “Se’ns obre una nova finestra d’oportunitats”, es mostra convençuda la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich. La Cambra de Sabadell celebra la nova estratègia de promoció de ciutat, però demana acompanyar-ho d’una “veritable política activa de captació empresarial.

