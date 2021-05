Lectures de Goethe a l’Alternativa

L’Alternativa Teatre presenta avui i demà una lectura dramatitzada, a càrrec de TIC Escènic, de l’obra El compte d’Egmont.

Un escriptor de la categoria de Goethe li va donar vida l’any 1809 al Burgtheater, el Teatre Nacional de Viena. A més a més, va demanar a Beethoven que musiqués i acompanyés la representació d’aquesta obra de teatre. De fet, l’obra original Egmont, op.84 consta d’una obertura seguida per una seqüència de nou peces addicionals per a soprano, narrador i orquestra.

Un cant a la llibertat. Un crit contra la injustícia. Un viatge en Terres de Flandes de fa uns 500a., sota la dominació espanyola de Felip II i la fúria dels terços del Duc d'Alba ‘el grande' que a Bèlgica encara recorden com el sanguinari. Goethe descriu un poder trampós, intolerant, repressor, davant dels dissidents per raons religioses i per raons de costums i tradicions. El comte d’Egmont, Toisó d'or i fidel servidor de Felip II, no es pot ni imaginar que el rei gosarà alçar la mà en contra seu... Tota semblança amb l’actualitat és - òbviament - pura... imaginació.

Les funcions tenen lloc aquest dissabte (21 h) i diumenge (20 h).

La Quartera

A més a més, ahir es va estrenar l’adaptació que la companyia Amfiteatre ha realitzat de l’obra Un enemic del poble. Originària del dramaturg Henrik Ibsen, també es representa dissabte i diumenge a la sala La Quartera (al casal Can Capablanca) amb direcció del jove Tom Colomer i horari d’inici a les 20 h.

Publicitat