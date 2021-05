Els castellers ja tornen a assajar després de 14 mesos d’aturada

Remuntada. La colla castellera Saballuts ja ha reprès oficialment els assajos. Ho va fer ahir, amb la participació de la primera vintena de membre de l’entitat. Precisament, van començar per la canalla. “Després d’un any, hauran crescut i caldrà tornar a equilibrar-ho tot”, explica alegre Joan Carles Sánchez, president de la colla. També els adults hauran experimentat canvis físics en aquest temps, que alteren els equilibris de pressió que s’exerceixen sobre el castell. “El pes haurà canviat. Imagina’t, si només a l’aturada de Nadal ja es nota!”, afegeix Sánchez.

Els adults, però, començaran d’aquí a 15 dies, aproximadament. En tot cas, petits i grans ho faran en grups de màxim 20 membres (que és el que estipula el Procicat). La canalla ja n’ha format un, per a 60 castellers que ja s’han donat alta i formaran els primers tres grups. “Funcionaran com un grup bombolla”, explica el president de la colla.

Màxim una hora i 20 persones

Altres mesures establertes pel Procicat són, per exemple, el límit horari: els assajos només podran durar un màxim d’una hora. A més a més, les proves no poden durar més de 5 minuts seguits. “En tot cas, per a nosaltres no és cap problema, ja que els fem més curts”, explica Sánchez. A més a més, prendran la temperatura a tots els participants dels assajos i també hi haurà gel hidroalcohòlic. “Arribarem oxidadets”, vaticinava Bea Jiménez, cap de colla, fa uns mesos al Diari.

Ara que es reprenen els assajos, caldrà anar a poc a poc, per evitar lesions i sobrecàrregues musculars. Els Saballuts assagen a una nau vora el campus de la UAB, en el balcó del Ripoll. Fins abans de la pandèmia, hi participaven regularment entre 180 o 200 membres, malgrat que no sempre hi són tots.

Alegria desfermada

Però ni totes les mesures rebaixen l’alegria a Saballuts. “Estem molt contents, i tant!”, diu Sánchez. “Retrobar-se i divertir-se plegats és molt important, ja que en el món dels castells no només és important fer bé la teva posició, sinó tenir confiança en els altres”, explica. Una interdependència entre tots els membres que, probablement, explica el sentiment de germanor propi de les colles.

De fet, tot el món casteller està reprenent la seva activitat alhora. Aquesta mateixa setmana, Minyons de Terrassa, per exemple, també feia el primer pas.

