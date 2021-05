Antonio Hidalgo: "És un pal dur. No ens ho esperàvem"

Les valoracions del tècnic arlequinat després de la derrota davant el Tenerife (0-2)

Sobre el partit: "Són situacions de difícil de gestionar, sobretot quan et poses per darrere el marcador. És veritat que no ha estat un bon partit. Hem rebut dos gols a pilota aturada. Ells no han fet gaire cosa en l'aspecte ofensiu, però nosaltres no hem estat bé a l'hora d'atacar els blocs. És una decepció gran i ara ens hem d'aixecar".

Un equip amb l'estat d'ànim minvat: "Els jugadors ho intenten. Penso que ha estat més precipitació i buscar maneres que no tocaven que el que em comentes. Hem d'aixecar-nos, que dimecres tenim un partit. És cert que guanyant avui depeníem de nosaltres. Mirarem Alcorcón i Logronyès i a partir d'aquí a recuperar demà i a pensar en dimecres".

Què en pensa Antonio Hidalgo?: "Jo sempre penso en positiu. He vist molta desesperació durant el partit. A la mínima ens hem desesperat. Hem intentat fer coses a correcuita. Ara no queda una altra. Teníem un petit marge i ara no el tenim. A partir d'aquí Antonio Hidalgo és el màxim responsable de què passi, segurament més de la part dolenta que de la bona. Són situacions que estan a dins del camp. Hi ha unes pulsacions, uns moments... Ells ho volen intentar. Ara a recuperar la gent. Avui és una decepció molt i molt gran. Hem de recuperar la gent per afrontar el partit amb garanties màximes".

Estem en una situació semblant a la viscuda a Olot?: "Hem de buscar l'esperit de superació d'Olot: creure que és possible. Ho estem intentant des del primer moment i avui ha estat una decepció molt gran. Estic molt decebut. Hem de continuar treballant i creient".

Com es treballa mentalment una situació de veure's amb el marcador en contra?: "No podem pensar que l'Alcorcón s'avanci. Hem de recuperar la gent. Ens hem de recuperar tots. És un pal dur. No ens ho esperàvem ni tampoc per com s'ha produït. Jo sóc l'encarregat de canviar tot això i he de capgirar-ho. Ara només val creure, tenir fe: el què hem fet des que jo sóc aquí".

