El teu defensor: "No es respecta aquest senyal"

El Jordi denuncia una infracció de trànsit “reiterada” a la intersecció de la carretera de Terrassa amb el carrer de Sant Baldomer.

"Molt sovint els cotxes m’han passat fregant"

Un lector, Jordi Baldo, s’ha posat en contacte amb el D.S. per alertar d’una infracció “reiterada que es produeix a la intersecció de la carretera de Terrassa amb el carrer de Sant Baldomer en sentit Barcelona. Segons el seu relat, hi ha un senyal de trànsit [vegeu fotografia] que obliga a continuar recte, a excepció dels taxis, però que “pocs conductors respecten”. El Jordi denuncia que passa cada dia per aquest pas de vianants i “molt sovint els cotxes m’han passat fregant”.

El teu defensor es va desplaçar dimarts a les 19.30 h (hora punta en trànsit) a aquest punt per analitzar la situació que denuncia el nostre lector i, en un període de cinc minuts, va poder comprovar com tres turismes van fer el gir de forma inadequada i van infringir el senyal. El veí fa una petició doble: que els conductors respectin les normes i que la Policia Municipal apliqui mà dura contra aquestes infraccions de trànsit, i per això ha decidit contactar amb el Diari.

El Jordi afegeix que fa dies “van girar un davant d’un cotxe patrulla” i “no hi van fer res”. Així, reivindica a través d’El teu defensor que les autoritats hi estiguin més a sobre i sancionin aquests comportaments al volant.

Fonts municipals confirmen que hi ha conductors que no respecten el senyal i recorden que es tracta d’una maniobra sancionable

Fonts de l’Ajuntament de Sabadell, consultades per El teu defensor, han assegurat que la impossibilitat d’efectuar un gir a l’esquerra al carrer de Sant Baldomer des dels carrils de circulació contrària a l’N-150 ve determinada “per la necessitat de donar fluïdesa a la mateixa via”. Fonts municipals recorden que l’alternativa per dur a terme un canvi de sentit en aquest punt o anar en direcció a Hostafrancs “implica girar immediatament a la dreta pel carrer de Caresmar fins al carrer d’Alí-Bei”, des del qual es pot dur a terme la maniobra amb poc temps de trajecte i espera.

Malgrat la prohibició, l’Ajuntament reconeix que hi ha conductors que “puntualment, i en funció del trànsit en sentit contrari, opten per fer el gir indegut”. I adverteix els conductors que, com que la maniobra no està permesa, la Policia Municipal els pot sancionar.

