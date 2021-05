L'Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros presenta la 45a edició de la seva revista

L'Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros va presentar ahir a la tarda la 45a edició de la seva tradicional revista, després que l'any passat no ho poguessin fer de forma oficial per culpa de la pandèmia. L'entitat va organitzar un acte a la Masia de Can Rull on van assistir els socis de l'entitat i diversos representants polítics de Sabadell. Enguany, l'Agrupació ha decidit fer menys revistes en format físic, ja que el finançament per part d'empreses externes ha estat menor. Així i tot, enviaran un vídeo que repassa totes les pàgines de la revista a tot aquell qui ho desitgi.

El vocal de l'Agrupació, Francisco Lesmes, va ser l'encarregat de presentar la publicació als assistents a la presentació. La revista té diversos articles d'autors reconeguts arreu del territori català i andalús. Simón Saura, Ramon Burgués, Horacio Gutiérrez i Antonia Ortega són alguns d'ells. Les temàtiques són molt variades: des d'articles sobre religió a textos d'actualitat sabadellenca i cordovesa. Per exemple, Ramón Burgués ha escrit sobre la gran oportunitat que suposa per Sabadell ser Capital de la Cultura Catalana el 2024.

L'alcaldessa Marta Farrés va cloure l'acte i va felicitar a tots els membres de l'entitat per la feina feta en la revista. Després, els assistents van poder tastar una porció de salmorejo, un tipus de gaspatxo típic de Còrdoba. Dit això, el president de l'Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros, Joaquín Lesmes, va explicar al D.S. que ahir va ser sigut un dia "especial" per l'Agrupació. "És la primera activitat que fem des que hi ha la Covid i estem molt satisfets de poder presentar la revista. Hi ha hagut un ambient molt agradable i familiar. Estem satisfets", va afegir.

Promoció de la cultura catalana i andalusa

La intenció de l'Agrupació és promoure la cultura catalana i andalusa en els seus afiliats a través d'esdeveniments a Sabadell. Per exemple, organitzen romeries cada any. Tanmateix, l'any passat no en van poder celebrar per culpa de la Covid i enguany també ho veuen complicat. "És una de les activitats més importants que fem, però la situació no ens deixa", explicava Lesmes.

Sebastián de los Ballesteros és, de fet, una població de la província de Córdoba (Andalusia) que, a més, al gener de l'any passat va signar un acord d'agermanament amb Sabadell. Com a curiositat, des de fa vint anys hi ha un carrer a la població andalusa batejat amb el nom de Sabadell.

